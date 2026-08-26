Puan podría convertirse oficialmente en la Capital Provincial de la Cebada Cervecera a partir de un proyecto presentado en la Legislatura bonaerense por el diputado de la Coalición Cívica Andrés de Leo.

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La propuesta busca reconocer la importancia que tiene este cultivo para la localidad del sudoeste bonaerense y para el sector agropecuario de la provincia de Buenos Aires, que concentra alrededor del 95% de la producción de cebada cervecera del país.

De acuerdo con los fundamentos de la iniciativa, Puan tiene una relación histórica con esta actividad, tanto desde el punto de vista económico como industrial, turístico y cultural.

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Una producción con fuerte presencia en Puan

La actividad agropecuaria ocupa un lugar central en la economía puanense y tiene en el trigo y la cebada cervecera a dos de sus principales producciones.

De Leo recordó que Argentina es el principal productor de cebada cervecera de Sudamérica y también el mayor exportador de la región. El porcentaje restante de la producción nacional se concentra principalmente en el sur de Córdoba y Santa Fe.

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Uno de los principales argumentos para impulsar la declaración es la presencia de Maltería Pampa en Puan desde 1987.

“Sus inmensos silos forman parte del paisaje puanense, dotando de una peculiar vista el ingreso a la localidad”, sostuvo el legislador en los fundamentos.

Además, destacó que la empresa constituye el segundo complejo productivo de malta de Latinoamérica y se encuentra entre las plantas con mayor capacidad de producción a nivel mundial.

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Una fiesta que lleva más de 50 años

La relación de Puan con la cebada cervecera no se limita a la producción. La localidad también es sede de la tradicional Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera, cuya historia comenzó en 1974.

La primera edición se realizó los días 9 y 10 de febrero de aquel año y tuvo carácter regional. El programa incluyó una misa de campaña, fogones, exposición de muestras de cebada, espectáculos folclóricos, desfile de carrozas y la elección de la reina y sus princesas.

Un año después, en 1975, el Gobierno bonaerense le otorgó carácter provincial.

Finalmente, en 1985, la celebración fue reconocida como Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera mediante una resolución del entonces presidente Raúl Alfonsín.

La primera edición bajo la nueva denominación se desarrolló entre el 25 de enero y el 9 de febrero de 1986.

Desde entonces, la celebración se transformó en uno de los acontecimientos más importantes del calendario de Puan y en un punto de encuentro para vecinos y visitantes de diferentes localidades.

Un predio junto a la Laguna de Puan

Desde 1993, la fiesta cuenta con un predio propio de aproximadamente 20 hectáreas, ubicado en la zona de chacras, a orillas de la Laguna de Puan y a unos tres kilómetros del centro de la localidad.

El espacio cuenta con sectores destinados a espectáculos, camping, playa, actividades deportivas, gastronomía y jineteadas.

A lo largo de sus diferentes ediciones, la fiesta combinó música, tradición gaucha, actividades culturales, exposiciones y concursos de cebada cervecera, propuestas deportivas, fogones y la elección de la Reina Nacional.

De esta manera, el evento logró vincular la actividad productiva con las tradiciones de la comunidad y el turismo regional.

Un proyecto que ya tuvo antecedentes

La iniciativa de De Leo no es nueva. El legislador explicó que su proyecto retoma tres expedientes que habían sido presentados en el Senado bonaerense en 2019, 2021 y 2023.

Los proyectos fueron unificados y llegaron a obtener media sanción por unanimidad, aunque finalmente fueron archivados al no recibir tratamiento en la Cámara de Diputados.

Ahora, el diputado volvió a impulsar la declaración para que Puan sea reconocida formalmente como Capital Provincial de la Cebada Cervecera.

Según los fundamentos, la producción, la presencia de la industria maltera y la trayectoria de la celebración “transformaron a la localidad bonaerense en un referente en el cultivo de la cebada cervecera tanto a nivel nacional como internacional”.

Música, jineteadas y turismo

La edición 2026 de la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera se desarrolló los días 8, 9, 10 y 11 de enero en el predio ubicado junto a la Laguna de Puan.

Durante las cuatro jornadas hubo jineteadas y una programación musical que incluyó a Gauchos of The Pampa, Luck Ra junto a Cebada Fest, Emanero, Juan Fuentes, La Peña del Cebado, Pancho Figueroa y Q’ Lokura.

La organización estuvo a cargo de una comisión integrada por vecinos, con participación de instituciones y de la comunidad puanense.

Además de los recitales, el evento mantuvo su propuesta de gastronomía, actividades deportivas, expresiones culturales y tradiciones gauchas, convocando a público local y de distintas localidades de la región.

Con más de cinco décadas de historia, una fuerte actividad agropecuaria, una industria maltera instalada en la localidad y una fiesta que se convirtió en uno de sus principales atractivos turísticos, Puan busca ahora transformar esa identidad productiva y cultural en un reconocimiento oficial de la Provincia.