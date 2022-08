"Muchas veces se me demanda a mí acciones para detener a quienes prenden. Hay una confusión con eso", planteó el ministro de Ambiente de la Nación. Fue al hablar de los reiterados incendios intencionales en el Delta del Paraná, que afecta con humo y fuego a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. "Los gobiernos no tenemos poder de Policía, no puedo investigar quiénes son los que prenden fuego", tiró.