La primera fecha del Grupo H del Mundial 2026 dejó una de las sorpresas del torneo. España, una de las selecciones señaladas como candidata al título, no pudo quebrar la resistencia de Cabo Verde e igualó 0 a 0 en un resultado que impacta directamente en la proyección de los cruces de eliminación directa.

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El conjunto africano sostuvo el empate durante los 90 minutos y sumó un punto valioso frente a uno de los equipos más poderosos del certamen. El resultado dejó a ambos seleccionados en lo más alto de la zona, aunque todavía resta el debut de Uruguay y Arabia Saudita.

La igualdad modifica además el escenario para Argentina, que integra el Grupo J y que, de avanzar como primera de grupo a la siguiente ronda, podría enfrentarse al segundo clasificado del Grupo H.

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Antes del inicio de la competencia, España aparecía como el principal favorito para quedarse con el primer puesto de la zona, lo que perfilaba a Uruguay como un potencial rival de la Albiceleste en la fase eliminatoria. Sin embargo, el inesperado empate ante Cabo Verde abrió múltiples combinaciones y dejó sin definiciones anticipadas una de las llaves más observadas del torneo.

Con dos fechas por disputarse, España deberá enfrentar a Arabia Saudita y luego a Uruguay, mientras que Cabo Verde tendrá compromisos ante Uruguay y Arabia Saudita. El desenlace del grupo será determinante para establecer qué selección avanzará como líder y cuál lo hará como escolta.

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