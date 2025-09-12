Verónica Magario inauguró junto al gobernador Axel Kicillof y el primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Jorge Taiana, la Escuela Secundaria N° 58, en San Martín.

En su intervención, la diputada electa por la Tercera Sección electoral explicó que el Estado nacional le quitó 12 billones de pesos a la provincia de Buenos Aires.

“Con eso podríamos construir más o menos 5500 escuelas como esta en la Provincia o en el país entero. Cada recurso que se le quita a los estados provinciales, como es el caso de Milei con nuestra provincia, es menos educación, menos salud y menos derechos”, sostuvo.

En esa línea, Magario destacó los esfuerzos del gobierno bonaerense para sostener el financiamiento de la educación pública. “Casi cinco millones de chicos van al jardín, a la primaria y a la secundaria en la provincia de Buenos Aires. El 70% está sostenido por el gobierno provincial, y del otro 30% de escuelas privadas, el 80% está subsidiado por el gobierno provincial. Si no tuviéramos al Gobernador sosteniendo la escuela pública sería imposible”, aseveró.

¡Inauguramos el edificio educativo número 287 en nuestra gestión!



La nueva Escuela Secundaria N°58 completa el Polo Educativo del Barrio Libertador en #SanMartín, mejorando la infraestructura para que nuestros jóvenes puedan estudiar en buenas condiciones. pic.twitter.com/uP44g0BWSp — Verónica Magario (@magariovero) September 12, 2025

En otro pasaje de su alocución, cuestionó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento para las universidades. “Vamos a revertir el veto a la Ley de Financiamiento Educativo. Necesitamos muchos diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires que defiendan nuestras universidades para que se revierta, por eso el 26 de octubre debemos ir por ese camino”, aseguró.

Además, recordó que el presidente Milei redujo un 40% el presupuesto general de las universidades, el 38% de los sueldos a docentes y un 60% de inversión en infraestructura.

“A pesar de Milei, este gobierno bonaerense ha invertido en 22 de las 25 Universidades Nacionales que tenemos en la Provincia”, dijo. De cara a las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre, Magario hizo un llamamiento para que los bonaerenses acompañen a Fuerza Patria. “Es la única boleta para revertir la historia nefasta que está construyendo el presidente Javier Milei”, concluyó.