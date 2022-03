La polémica por los fuertes aumentos en las tasas municipales dispuesto por el Intendente del Frente de Todos, Osvaldo Cáffaro, sumó un nuevo capítulo en el municipio bonaerense de Zárate. El concejal de Juntos, Marcelo Matzkin presentó una medida cautelar en la justicia para frenar los incrementos que llegaron con las boletas de ABL.

"Aún no se ha votado una nueva ordenanza impositiva y el Municipio desde enero ha enviado boletas con aumentos promedio de un 60%, nos cansamos del atropello a las instituciones. A mi también me ha llegado ese aumento desmedido, arbitrario e ilegal, porque no pasó ni fue autorizado por el Concejo Deliberante", explicó el edil.

Si el proyecto de aumento de tasas no fue aprobado por decisión mayoritaria debe respetarse. Debe escucharse la votación y debe dialogarse, NO IMPONERSE UN AUMENTO A LA FUERZA. Por eso pido a la Justicia ponga freno al ejecutivo. Y al ejecutivo que dialogue y llegue a consensos — (@MarceloMatzkin) March 9, 2022

"A raíz de eso y de un Ejecutivo que no escucha y atropella las instituciones, nos presentamos en la justicia para presentar una medida cautelar que frene esto", informó Matzkin. Y en ese contexto el abogado advirtió: "El Municipio debe dar marcha atrás con los aumentos ilegales hechos y ver la forma en cómo compensa a quienes lo pagaron".

Por último, Matzkin aprovechó su hilo de Twitter para intentar instalar su propia propuesta. "Nosotros hemos ingresado nuestro propio proyecto de ordenanza impositiva, que en cuanto se empiece el debate lo haremos valer porque muchas son propuestas que hicimos durante la campaña en la que la gente nos eligió mayoritariamente", contó.

Vale remarcar que ya fueron dos las ocasiones en que el bloque del oficialismo intentó aprobar la ordenanza impositiva impulsada por el gobierno municipal que conduce Cáffaro. Sin embargo, ambas sesiones fracasaron al no contar con el número suficiente de votos de los Mayores Contribuyentes para poder así aumentar las tasas.