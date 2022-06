Acerca del encuentro, Cafiero señaló: "La reunión la pide Boris Johnson y en el inicio de la reunión, con mucha verborragia, el premier británico empieza a comentar todas las potencialidades comerciales que existen en este contexto de incertidumbre de la provisión de suministros, de energía, de alimentos, todas las potencialidades que tiene la Argentina".

Y continuó, sobre la actitud de Boris Johnson: "Con mucha elocuencia hizo solo hincapié en eso, hablando primero él y cuando terminó, el Presidente lo paró en seco y le dijo: "No, no, Usted no entiende. Si nosotros no logramos avanzar en la discusión de la cuestión de soberanía sobre las Islas Malvinas, nada de toda la agenda que usted está planteando va a poder avanzar".

"Creo que no se esperaba esa respuesta del presidente argentino. O lo asesoraron mal, o había una lectura distinta", agregó Cafiero en diálogo con el programa Pasaron Cosas, de Radio Con Vos. Desde el otro lado, trascendió que Johnson respondió: "Es un tema saldado hace 40 años". Así lo revelaron funcionarios argentinos que participaron del encuentro.

Consultado sobre los dichos del primer ministro británico, Cafiero respondió: "Creo que ante esa reacción del presidente argentino, Boris Johnson queda descolocado y contesta de esa forma. Dice que es un tema que ya está saldado, que deberíamos superarlo". "Con mucha solvencia, el Presidente le dijo que las guerras no otorgan derechos", concluyó.