La diputada nacional Marcela Pagano volvió a sacudir la conversación política con un explosivo posteo en redes sociales, donde denunció una “traición” a la militancia y cuestionó el rumbo del Gobierno de Javier Milei.

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“A los que de verdad se deslomaron en campaña los cagaron”, escribió, en una frase que expone el nivel de malestar dentro del espacio.

En su descargo, apuntó contra lo que definió como una deriva hacia el poder tradicional: “Eligieron quedarse con los chorros, los obsecuentes, los aplaudidores del poder”.

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Cagaron a todos los militantes. A los que de verdad se deslomaron en campaña. Eligieron quedarse con los chorros, los obsecuentes, los aplaudidores del poder, los amigos de la “campeona”. A vos que eras jovencito y militaste por ideas, con otros jóvenes referentes al mando, te… — Marcela Pagano (@Marcelampagano) April 17, 2026

También se dirigió directamente a los jóvenes: “A vos que eras jovencito y militaste por ideas […] te estafaron”, lanzó, marcando una fuerte decepción con la conducción.

Uno de los tramos más sensibles del mensaje fue cuando, sin mencionarla, hizo referencia a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei: “Hoy manda La Jefa y la suerte de este Gobierno hace rato está en sus manos”.

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Además, cuestionó los privilegios dentro del círculo cercano: “Querían sacarse la foto, que los reciban con alfombra roja en eventos donde nunca hubieran logrado entrar”.

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Incluso fue más allá al señalar: “No es primera dama, nunca fue electa en nada”, en una crítica directa al rol que ocupa esa figura.

Pese al tono explosivo, cerró con un mensaje de respaldo: “Siempre voy a bancar a los honestos que militaron por ideas de buena fe”.

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El posteo deja al descubierto una interna cada vez más expuesta dentro del oficialismo, con cruces públicos, reproches y una creciente tensión política.