Por Ramiro Pablo Gómez

Florencia Cahn es médica infectóloga, Presidenta de Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología e integrante del comité de asesores de Alberto Fernández. En dialogo con LaNoticia1.com, la hija de Pedro Cahn, explicó cómo funciona el asesoramiento al Presidente y derribó la denominación de “gobierno de científicos”.

Sobre la actualidad de la pandemia hizo foco sobre la importancia de la responsabilidad individual, advirtió que el colapso del sistema de salud “no es una frase hecha” y no descartó que el AMBA pueda tener una fase 4 o 5 antes de la vacuna. Además, cómo interpreta la frase “hay que convivir con el virus”, la cobertura mediática y las actividades postergadas.

- Sos parte del comité asesor del presidente. ¿Cómo funciona? Exponen puntos vista, hacen recomendaciones. Cada uno opina. Hay varios comités ¿Cómo se asesora al presidente?

Hay un comité asesor de especialidades médicas con infectólogos, epidemiológos, fisiatras, clínicos, bioquímicos. Hay representantes de sociedades científicas, en mi caso representó a la sociedad argentina de vacunología y epidemiología. Después también hay expertos que fueron convocados por su trayectoria. Hay otros comités que tienen que ver con la parte psicológica, sociológica y ética que funcionan en paralelo.

- Entonces la denominación de "gobierno de científicos" es solo una parte de lo que sucede ahí

En realidad es errada desde todo punto de vista. Primero porque nosotros somos un comité técnico que asesoramos ad honorem en temas de COVID al Ministerio de salud y al Presidente de la Nación. Es un comité que no tiene nada de político, ideológico o de gobierno. Nosotros no tomamos las decisiones, solamente damos nuestro punto de vista que es uno entre otros. Es importante entender que no es un gobierno de infectologos ni mucho menos.

- Vamos por el día 166 de pandemia, se extendió la cuarentena 20 días más, y para la vacuna faltan como seis meses. Si bien no se puede proyectar a largo plazo, en el corto plazo ¿Que hay que esperar? ¿Un descenso de contagios? ¿Un aumento?

Lo que va a pasar de acá a futuro depende mucho del comportamiento que tengamos nosotros como sociedad. Más allá de cualquier decreto lo que importa es la conciencia social y la responsabilidad individual entendiendo que esto depende de cada uno de nosotros. Ya vimos que cada vez que se renovaban los periodos, hubo decretos y la gente no los cumplió.

- ¿Se puede proyectar un AMBA en fase 4 o 5 o tenemos que pensar en fase 3 hasta la vacuna?

Se puede pensar en el AMBA en fase 4 o 5 pero todo esto va a depender de cuál sea el comportamiento nuestro. Cuando más actividades hay habilitadas, más circulación de gente y de virus. Eso es bastante claro. Entonces acá el asunto no es qué actividades se hacen sino cómo. Por eso es tan importante la existencia de los protocolos y el cumplimiento de los mismos.

- La frase "Hay que aprender a convivir con el virus” puede ser contradictoria. Por ejemplo, Mar del Plata bajó a fase 3 por aumento de casos y suspendió gastronomía y textiles, sectores que se quejaron de esa suspensión. Para el municipio convivir seria cerrar ante el aumento de casos y para los gastronómicos abrir porque necesitan vender más. ¿Qué pensas?

Es un delgada línea porque si convivimos con el virus pero no llevamos a cabo las medidas de prevención y seguimos con actitudes de negar la presencia del virus o de no cuidarnos o hacer reuniones multitudinarias y los casos siguen aumentando, el sistema de salud colapsa y entonces el día de mañana cuando mi mamá, mi tía o tu abuela o quien sea necesiten atenderse no van a tener donde. El colapso del sistema de salud es eso. No es una frase hecha. Es que 3 pacientes necesiten respiradores y haya uno solo. Pareciera que uno habla en el aire y estamos hablando de la vida de la gente.

- El Estado ¿puede testear más?

No te puedo hablar en nombre del Estado. Te puedo decir que como infectóloga se puede testear mas pero aun haciéndolo lo importante es que si tenemos algún síntoma compatible con COVID tenemos que tratar de minimizar los contactos con otras personas, acudir al sistema de salud pero siempre se puede testear más y con el porcentaje de positividad que hay sería bueno. La realidad es que, más allá de eso, no hay que subestimar ningún síntoma. Este año 97% de los virus respiratorios que circulan son Sars-CoV-2.

- ¿Se puede volver a dar positivo de COVID?

No es lo más frecuente pero hay algunos reportes que hablan de esa posibilidad.

- Al principio de la pandemia, los médicos, epidemiólogos, infectólogos hablaban con los medios y era palabra santa. Actualmente ¿se mantiene ese respeto en la cobertura de los grandes medios o la jerarquía se ha devaluado y son como un panelista más?

Depende. Uno tiene que saber elegir en qué lugares se mete. Hay medios con los que no hablo porque creo que no hay un respeto y te ponen a debatir temas técnicos con políticos o dan por supuestas cuestiones que la ciencia todavía se está preguntando. No es bueno generalizar "en los medios" ya que hay una mayoría respetuosa aunque llega un momento que nosotros no tenemos nada nuevo para decir, y a veces quizás, es bueno cambiar de interlocutor.

Creo que desde los medios se nos dio, al comité asesor, un lugar más grande del que teníamos. Siempre aclaramos que no somos los que gobernamos ni tomamos las decisiones ni las medidas y solo damos un punto de vista. Desde los medios se infló mucho el rol que tenemos nosotros.

- Cómo viene la producciones de las vacunas ¿Los tiempos se siguen estimando para el primer trimestre de 2021 o se pueden adelantar los procesos?

Es importante que la fase 3 finalice y se analicen los resultados en forma correcta y sin acelerar ningún paso. En fase 1 y 2 tuvieron resultados muy buenos, prometedores, pero se aplicaron en 1000 o 1500 pacientes, un número relativamente bajo. La fase 3 confirma con 20 o 30 mil pacientes lo que pasó en las fases previas pero no solo para generar los anticuerpos sino para que sea segura y eficaz.

- Las actividades como el turismo o los salones de fiestas, peloteros, todo lo que implique gran circulación o aglomeración en espacios cerrados. ¿Son impensables sin vacuna?

Creo que el turismo me parece más sencillo con determinados protocolos, con micros con menos pasajeros, algún sistema tipo separación. El tema de actividades con mucha gente, hasta que no haya una vacuna, no lo veo muy viable.

- Participaste del armado de protocolos para el regreso a clases junto al Ministro de Educación, Nicolas Trotta. Ahora las fechas del reinicio se volvieron a postergar. ¿Qué pensas de la vuelta a las clases?

Los protocolos de vuelta a clases se armaron con un equipo multidisciplinario convocados por el Ministerio de Educación y el de Salud de la Nación. Ahí participó gente del área técnica de salud, de educación, gremios docentes, centros de estudiantes. Hubo representación de todos los actores y ese es un protocolo de mínima que debe adaptarse a las diferentes situaciones. El momento en que puedan empezar las clases va a depender de la situación epidemiológica pero claramente no estaría siendo este el momento.

- Encima se expandió el virus por todo el país

Claro, esa es la gran diferencia. Hace un tiempo teníamos 95% de los casos nuevos en el AMBA y ahora tenemos un 70% y el resto se da en otras áreas del país.

- La Ciudad dijo que a principios de agosto pasó su peor momento pero el virus crece por el interior de la Provincia de Buenos Aires y el país. Entonces no hay manera que un territorio se salve solo porque se afectan mutuamente.

Totalmente. De esto salimos entre todos o no sale nadie. Siempre que vimos lugares donde se subestimaba el virus y no les dieron importancia a las medidas empezaron a aparecer brotes. Esto está sucediendo en otros países que aparentemente tenían la situación mucho más controlada.