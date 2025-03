En la Cámara de Diputados, los legisladores se encuentran debatiendo el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 179/25), que habilita al Ejecutivo a contraer nueva deuda con el FMI. En ese contexto, la diputada de LLA, Marcela Pagano apuntó fuerte contra el Presidente de la Cámara, Martín Menem.

La legisladora lo increpó por un audio que circula en redes sociales:

“¿Por qué dice su audio que está circulando por los medios de comunicación invocando al apellido de Pagano? Si usted me puede dar explicaciones, y a mí y a todo el Pleno, sería muy interesante, porque hace una alusión a la Comisión de Juicio Político, y usted aquí tiene facultades delegadas por este Pleno. Este Pleno también precisa explicaciones. Déjeme una aclaración, señor Martín Menem. Usted ha sido elegido por este Pleno, por las facultades delegadas, para convocar comisiones. Usted no tiene facultades para desintegrar comisiones”, dijo furiosa, Pagano.

Revivió el quilombo libertario en Diputados por la comisión de juicio político, la que generó el ruido que terminó con la salida de Zago. Pasó un año entero y nunca resolvieron el tema. Ahora Pagano, del bloque de LLA, acusa a Martín Menem de “fascista”. pic.twitter.com/Dlbw2hlmiB — Manu Jove (@manujove) March 19, 2025

“Usted a mí, durante un año, me presionó para que yo desconociera un acta firmada por los diputados Leopoldo Moreau, Cecilia Moreua, Emilio Monzó, el presidente de esta Cámara, y yo no voy a claudicar con las instituciones. Esa acta de la Constitución de Juicio Político tiene validez, señor Martín Menem. Y si usted considera que no, póngalo y sujete a la votación acá al Pleno, porque el Pleno también tiene la posibilidad de revocarle a usted, señor Presidente, las facultades que usted se atribuye. Usted está en un exceso. Y no me calle, porque ¿sabe qué, señor Martín Menem? Interrumpir al orador es de fascista”, lanzó la legisladora.

A continuación Martín Menem optó por cortarle el micrófono pero Pagano la siguió con un megáfono: