El presidente de la Cámara Empresaria del Parque Industrial de Pilar (CEPIP), Néstor Dolera, elaboró un diagnóstico sobre la situación que atraviesa el sector industrial y advirtió que, de no producirse cambios en la política económica nacional, el 2026 podría llegar con más despidos en el principal complejo fabril de la región.

Ads

Puede interesarte

En diálogo con El Diario de Pilar, el empresario responsabilizó principalmente a la apertura indiscriminada de importaciones impulsada por el Gobierno nacional y llamó a profundizar el diálogo con el Municipio.

Dolera, quien asumió la presidencia de la entidad en octubre pasado, describió un escenario “muy complejo” para las empresas industriales. “Estamos en una etapa difícil a nivel país. Para la industria son tiempos complicados: se han abierto las importaciones y eso se suma a la carga tributaria. La macro puede funcionar bien, pero tenemos un problema en la micro. ¿Qué hacemos mientras tanto, cerramos todo y esperamos dos años? No podemos”, sostuvo.

Ads

En ese sentido, el titular de la CEPIP alertó sobre el impacto de la competencia externa, en particular de productos provenientes de China. “Hoy te viene todo un comercio con el que es muy difícil competir. Por más que bajes la carga tributaria, es imposible hacerlo contra economías muy grandes y fuertemente subsidiadas. Acá tenés prácticamente un 50% de diferencia en el valor del producto”, explicó, y advirtió que sin protección a la industria nacional “va a ser muy difícil que una empresa se pueda mantener”.

A la apertura importadora, Dolera sumó otros factores que complican el panorama como un tipo de cambio poco competitivo, el aumento de los servicios públicos, los costos de la energía y las paritarias salariales. “Es muy difícil para la empresa sostenerse en este contexto”, remarcó.

Ads

El dirigente empresario confirmó que en el Parque Industrial de Pilar ya se registran cierres de empresas y fuertes reducciones de personal. Entre los casos mencionó a firmas como Kimberly-Clark, Barry (actualmente Magnera), ILVA y Whirlpool, además de otras compañías que, sin cerrar sus puertas, avanzaron con importantes recortes de planteles.

“Una empresa que se va hizo un esfuerzo de años y no va a venir otra a reemplazarla en el corto plazo. Son proyectos truncos, sueños que no se van a poder cumplir, familias afectadas”, lamentó. En ese marco, si bien evitó anticipar una ola de cierres, advirtió que sí se esperan “más reducciones de planta y más despidos” si no cambia el rumbo económico.

En línea con los datos del Indec, que ubicaron la utilización de la capacidad instalada de la industria en torno al 61%, Dolera aseguró que muchas empresas del parque se encuentran incluso por debajo de ese nivel, “más cerca del 50%”.

Ads

Frente a este escenario, el presidente de la CEPIP apostó a fortalecer el trabajo conjunto con el gobierno local encabezado por Federico Achával. “Nuestro parque está acá en Pilar y queremos trabajar con nuestro gobierno, conocer sus preocupaciones y que nos escuchen. De manera conjunta podemos intentar buscar soluciones”, señaló.

Puede interesarte

Si bien reconoció que la crisis tiene origen nacional, consideró que desde el ámbito local se pueden explorar alternativas para paliar la coyuntura. “La idea es trabajar juntos e intentar buscar alguna alternativa ante esta situación”, expresó.

Finalmente, Dolera cuestionó la visión del Gobierno nacional, que sostiene que la mejor política industrial es una macroeconomía ordenada sin medidas sectoriales específicas. “La mirada es completamente distinta. La macro puede estar bien, pero la micro está muy complicada. Podemos tener una reforma laboral excelente, pero si fabricar un producto acá cuesta diez pesos y traerlo del exterior cuesta cinco, va a ser muy difícil que nuestra industria sea competitiva”, concluyó.