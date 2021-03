El Intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro, inauguró el periodo de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberant, donde rindió cuentas de lo realizado en el 2020, un año marcado por la pandemia, y anunció medidas para 2021. Tras su presentación, desde la oposición salieron a cruzarlo por su discurso y uno de los primeros en alzar la voz fue el concejal de Juntos por el Cambio, Marcelo Matzkin, quien sostuvo que "cuando escuchás el relato del Intendente parece que vive en otra ciudad".

Para el edil cambiemita, el de Cáffaro "fue un discurso vacío en el que no apuntó a las prioridades que la gente quiere escuchar. Él dijo que el marketing político queda sin ideas. Y eso mismo fue su discurso". "Se olvidó de hablar de inseguridad y de la vacunación, no dijo nada de todas las irregularidades que denunciamos. Dijo que Zárate estaba cumpliendo con todos los protocolos de Nación y acá vemos que ocurre todo lo contrario. La gente quería escuchar otro tipo de discurso", subrayó.

En declaraciones al medio local Enlace Crítico, Matzkin expresó: "Zárate tiene problemas de inseguridad, infraestructura, iluminación y demás. Pero cuando uno escucha el relato de Cáffaro parece que estamos viviendo en otra ciudad. Y la verdad que esa no es la realidad. En Zárate se han denunciado a personas que se vacunaron sin tener turno y sin ser prioridad, que se supone que se han vacunado por vinculación política o por tener buena posición dentro del poder. Eso para nosotros es muy grave".

En esa línea, agregó: "El municipio no vacunó a los abuelos del geriátrico pero ya vacunó a jóvenes de 20 años que no están vinculados al sistema de salud. Tenemos a la secretaria del Intendente que se vacunó como personal de salud para esquivar el turno. Tenemos al chofer del Intendente que se vacunó cuando hay abuelos mayores esperando la dosis". "Esperábamos que el Intendente brinde alguna explicación sobre todo esto. Pero parece que el costo político es menor cuando no se habla del tema", concluyó.