El Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabeza el acto por el Día de la Lealtad Peronista en la emblemática ciudad de Berisso, cuna del peronismo y lugar donde el movimiento obrero consolidó su vínculo con Juan Domingo Perón en 1945. Bajo la consigna "Lealtad al pueblo. La patria no se vende", el evento reunió a militantes, funcionarios y simpatizantes que se dieron cita para conmemorar una fecha clave en la historia política de Argentina.

En la previa del acto, entre los miles de asistentes que se acercaron de toda la Provincia, se encontraba Marcelo, un platense que llegó a Berisso empujando su chulengo sobre una bicicleta para vender choripanes. Marcelo relató que recorrió más de 9 kilómetros desde La Plata hasta Berisso, una travesía que le tomó alrededor de casi tres horas bajo el sol, con el fin de ganarse el día.

"Salí como a las 11.30 y llegué a las 14.15", comentó entre risas ante los micrófonos de LANOTICIA1.COM, destacando el esfuerzo que implica cargar su chulengo en la bicicleta. Con un tono optimista, Marcelo explicó que esta no es la primera vez que recorre largas distancias para trabajar: "Voy a la cancha, salgo a los boliches, hago eventos políticos... desde los 13 años vengo haciendo esto".

Sin embargo, también reconoce que su humilde emprendimiento no es ajeno a las dificultades económicas . "Antes vendía mucho más, hasta el año pasado vendía cinco ganchos por evento, ahora apenas traje uno y todavía me queda", confesó, añadiendo que, pese a la caída en las ventas, sigue apostando por salir a “buscar el mango” porque "otra no queda".

El hombre también contó que necesita "salir a vender" con el fin de recaudar plata y poder pagar el alquiler. En una charla espontánea, reveló que uno de sus próximos destinos será el tan esperado recital de Los Piojos durante el mes de diciembre en La Plata. El espíritu de Marcelo refleja el esfuerzo cotidiano de muchos bonaerenses que, a pesar de las dificultades económicas, salen día a día a ganarse el mango.