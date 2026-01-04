El Gobierno argentino ratificó su respaldo a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la captura de Nicolás Maduro, y calificó la operación como una “medida necesaria” frente a la situación que atraviesa el país caribeño.

La postura fue confirmada a través de un comunicado oficial de la Cancillería, difundido y replicado públicamente por el canciller Pablo Quirno, funcionario nacional. En el texto, el Ejecutivo destacó la decisión adoptada por Washington y subrayó su impacto estratégico en la región.

El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel… — Pablo Quirno (@pabloquirno) January 3, 2026

“El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela”, señala el documento.

Según se detalla en el comunicado, el respaldo argentino se apoya en el encuadre legal definido previamente respecto de la cúpula del régimen venezolano. En ese marco, Cancillería recordó que Nicolás Maduro fue señalado como líder del Cartel de los Soles, organización que el Gobierno argentino declaró terrorista el 26 de agosto pasado.

Desde el Palacio San Martín remarcaron que la intervención estadounidense se dio en un contexto de escalada del conflicto interno en Venezuela y frente a lo que definieron como una estructura criminal con proyección regional.

Con esta definición, la administración del presidente Javier Milei volvió a marcar su alineamiento con la política exterior de Estados Unidos, especialmente en materia de lucha contra el narcoterrorismo y seguridad hemisférica.