La reducción de servicios en la línea Belgrano Norte desató una nueva ola de bronca entre miles de usuarios que todos los días utilizan el tren para ir a trabajar o estudiar. Desde el 19 de mayo comenzó a regir el nuevo cronograma de Ferrovías y las consecuencias ya se sienten en estaciones de todo el corredor norte: formaciones explotadas, pasajeros colgados de las puertas, largas esperas y escenas de desesperación para intentar subir.

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El cambio implica una fuerte reducción en los servicios “punta a punta” entre Villa Rosa y Retiro. Hasta ahora circulaban 105 trenes diarios completos y desde esta semana pasaron a ser 93. La baja impacta especialmente en horarios pico, donde las frecuencias pasaron de alrededor de 15 minutos a intervalos de entre 18 y 20 minutos.

En estaciones como Villa Adelina, Don Torcuato y Retiro las imágenes mostraron trenes completamente saturados. Las cámaras de televisión registraron pasajeros viajando literalmente colgados de las puertas mientras otros corrían por el andén intentando encontrar un espacio para subir.

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El Belgrano norte cambia la frecuencia. Los trenes pasaban cada 15 minutos y ahora cada 18 o 20. En hora pico prometen que el servicio será cada 13 o 14 minutos.

"Siempre fue así el Belgrano norte, nunca hicieron nada. Siempre viajamos mal", le contó un pasajero a TN. pic.twitter.com/OObKM9qJqU — TN - Todo Noticias (@todonoticias) May 20, 2026

“Esto fue siempre así, pero ahora es peor”, contó un vecino de Villa Adelina durante un móvil televisivo. “Tengo 62 años y viajé toda la vida en el Belgrano Norte. Hasta arriba del techo viajábamos cuando íbamos al colegio”, recordó.

Las quejas no apuntan solamente a la reducción de frecuencias. Muchos pasajeros denunciaron además el deterioro de las formaciones y la falta de inversión histórica en la línea.

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“Cuando renovaron otros trenes, al Belgrano Norte le mandaron los vagones viejos que descartaban de otras líneas”, reclamó otro usuario. “Siempre viajamos mal, pero ahora directamente no entramos”.

En las últimas horas comenzaron a viralizarse videos donde se ven formaciones inclinadas por la cantidad de pasajeros acumulados sobre un mismo lado de los vagones. También hubo escenas de empujones y discusiones entre usuarios que intentaban ingresar a trenes completamente colapsados.

En Retiro, muchos pasajeros ni siquiera estaban enterados del nuevo cronograma. La empresa colocó pequeños carteles informando los cambios, pero varios usuarios aseguraron que recién se enteraron cuando llegaron al andén y vieron las demoras.

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Este martes arrancó el nuevo cronograma del tren Belgrano Norte, con menos formaciones por día y frecuencia más espaciada. Así estaba esta madrugada en la estación Montes.

Video: Gastón Eshu Lode. pic.twitter.com/NHEXHgDaI5 — Pilar a Diario (@pilaradiario) May 19, 2026

“Ya veníamos viajando mal y ahora va a ser peor”, lamentó una estudiante universitaria. “Aumenta el boleto, bajan la frecuencia y terminamos viajando más apretados”.

Otro pasajero explicó que muchas veces la gente se ve obligada a subir en condiciones peligrosas para no perder dinero en el trabajo. “Si llegás tarde perdés el presentismo. No te queda otra que viajar así”, contó mientras esperaba una formación repleta.

Semana de aumento de boleto y reducción de frecuencias del Belgrano Norte, así se viaja en los trenes metropolitanos que todavía administran los privados (con contrato vencido) pic.twitter.com/hmCAmTF6vQ — Facundo (@km149p1) May 19, 2026

En Don Torcuato, un móvil televisivo mostró cómo el tren tardó veinte minutos en llegar y cuando finalmente apareció, los pasajeros tuvieron que empujarse para poder ingresar. Incluso las propias imágenes reflejaron el esfuerzo de la locomotora para arrancar debido al peso de la formación completamente sobrecargada.

“Es un peligro total”, advirtieron usuarios que viajan diariamente. Muchos señalaron especialmente el riesgo que existe en sectores elevados de la traza ferroviaria y en estaciones donde el espacio entre el tren y el andén es muy angosto.

Uno de los testimonios más fuertes fue el de un pasajero que contó que muchas veces debe viajar literalmente colgado de la formación para llegar al trabajo. “Hay veces que llegaba con los brazos acalambrados de venir agarrado así”, relató mientras mostraba cómo debe sostenerse en la puerta del tren para no caerse. “Te acostumbrás porque no te queda otra”, lamentó.

⚠️ ARRANCÓ EL NUEVO CRONOGRAMA DEL BELGRANO NORTE



Menos formaciones y frecuencia más espaciada.



Los pasajeros viajan colgados.#A24 pic.twitter.com/mN3UT4y98z — A24.com (@A24COM) May 20, 2026

La línea Belgrano Norte conecta Retiro con Villa Rosa y atraviesa municipios como Vicente López, San Isidro, Tigre, Malvinas Argentinas y Pilar. Se trata de una de las líneas más utilizadas del corredor norte del AMBA y también de una de las más cuestionadas por los usuarios.

Además, durante los móviles televisivos varios periodistas remarcaron que Ferrovías es actualmente la única empresa privada que opera una línea ferroviaria suburbana en el área metropolitana bonaerense, un dato que volvió a poner el foco en el estado del servicio, las inversiones y las condiciones en las que viajan miles de pasajeros todos los días.

Desde Ferrovías señalaron que la reducción responde a una menor disponibilidad de material rodante y cuestiones operativas vinculadas a infraestructura y mantenimiento. Sin embargo, las explicaciones no alcanzaron para calmar el malestar de los pasajeros.

“Pagamos para viajar peor”, resumió una usuaria en medio de los empujones para subir a una formación. Mientras tanto, las escenas de personas colgadas de las puertas y trenes desbordados volvieron a instalar el debate sobre el estado del transporte público y las condiciones en las que miles de personas viajan todos los días en el AMBA.