“Pampa Energía solicitó el RIGI para el upstream en su yacimiento Rincón de Aranda. El proyecto contempla una inversión estimada de más de 4.500 millones de dólares para la producción de petróleo en el área y la construcción de plantas de tratamiento, oleoductos y gasoductos”, manifestó en redes sociales Luis “Toto” Caputo.

Y añadió: “Su aplicación le permitirá viabilizar la zona norte del bloque, sumando más de 100 pozos adicionales, acelerando el rump up y prolongando el plateau de producción, el cual podría elevarse por encima de su diseño original”.

De esta manera, el Gobierno Nacional sigue apostando a la quita de presión impositiva para grandes inversores.

