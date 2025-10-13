"Vamos a intentar que cada vez circulen más dólares", indicó Luis Caputo en declaraciones televisivas, y añadió: “En pesos, están circulando 17 mil millones, y hay 170 mil millones de dólares en manos de los argentinos, diez veces más. No estamos imprimiendo más pesos, sería hasta natural que circulen más dólares”.

No obstante, con respecto a la dolarización de la economía, el Ministro dijo: "Nosotros creemos que no tenemos los dólares suficientes para una dolarización exitosa", .

Además, defendió la intervención de Estados Unidos en el mercado cambiario local: “La potencia más importante del mundo le está diciendo a los argentinos que si siguen este camino económico, los van a ayudar para que les vaya bien”, aseveró.

