Caputo: "Creemos que no tenemos los dólares suficientes para una dolarización exitosa"
El Ministro de Economía de Javier Milie descartó la posibilidad de una dolarización en el corto plazo, iniciativa que el Presidente viene pregonando hace años. El funcionario aseguró que si bien no está en contra de esa política, no están dadas las condiciones.
"Vamos a intentar que cada vez circulen más dólares", indicó Luis Caputo en declaraciones televisivas, y añadió: “En pesos, están circulando 17 mil millones, y hay 170 mil millones de dólares en manos de los argentinos, diez veces más. No estamos imprimiendo más pesos, sería hasta natural que circulen más dólares”.
No obstante, con respecto a la dolarización de la economía, el Ministro dijo: "Nosotros creemos que no tenemos los dólares suficientes para una dolarización exitosa", .
Además, defendió la intervención de Estados Unidos en el mercado cambiario local: “La potencia más importante del mundo le está diciendo a los argentinos que si siguen este camino económico, los van a ayudar para que les vaya bien”, aseveró.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión