La falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Argentina, sigue generando repercusiones. Esta vez fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien salió a cuestionar duramente a la actriz y conductora Florencia Peña tras el episodio ocurrido en un programa de streaming.

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A través de su cuenta en la red social X, el funcionario lanzó un fuerte exabrupto contra la artista y pidió dejar atrás la polémica para volver a enfocarse en la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Por respeto a Messi, su familia y los jugadores de la selección, dejemos de hablar de la boluda esta y volvamos a disfrutar del mundial. Es solo una humilde sugerencia. 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 19, 2026

“Por respeto a Messi, su familia y los jugadores de la Selección, dejemos de hablar de la boluda esta y volvamos a disfrutar del Mundial. Es solo una humilde sugerencia”, escribió Caputo.

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La publicación llegó después del escándalo que se produjo en el programa "El Show del Verano", emitido por LUZU TV, donde Peña aseguró al aire que Jorge Messi había fallecido. Sin embargo, la información era falsa y había surgido a partir de rumores que comenzaron a circular en redes sociales.

Minutos más tarde, la familia de Lionel Messi difundió un comunicado para aclarar que Jorge Messi se encontraba internado, pero con vida, desmintiendo así la versión que se había viralizado.

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Tras la controversia, Florencia Peña pidió disculpas públicamente por haber difundido una información sin confirmar. No obstante, el episodio continuó generando debates sobre la responsabilidad de quienes comunican información en medios y plataformas digitales.

Las declaraciones de Caputo también despertaron reacciones encontradas en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron su postura mientras que otros cuestionaron el tono utilizado por el ministro para referirse a la conductora.