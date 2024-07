,El Gobierno explicó que las salidas del oro del Banco Central al exterior es parte de una estrategia para hacer “más eficientes” las reservas internacionales. En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, detalló en declaraciones televisivas que se trata "una movida muy positiva" y que "el país lo necesita". El caso se dio a conocer luego de que el sindicato de la Bancaria realizara un pedido de información pública.

"Es una movida muy positiva, porque tener oro es como tener un edificio en el Banco Central, en cambio si lo tenés afuera le podés sacar un retorno", argumentó el titular del Palacio de Hacienda en una entrevista con LN+. "El país necesita maximizar retornos de sus activos. Tenerlo encerrado en el Central sin hacer nada es negativo", justificó el funcionario de la administración de Javier Milei.

En referencia a la divisa estadounidense , el funcionario insistió en que no hay fecha para la salida del cepo y explicó que "no se sale rápido, se sale bien". "Me preocupa y ocupa siempre el dólar y la brecha pero muchísimo menos que lo que tratan de instalar en el mercado. El dólar subió un 10 o 12%, en el gobierno anterior para la misma fecha había subido 160%. Lo más importante para bajar la brecha es bajar la inflación", sostuvo.

Cabe recordar que el diputado nacional de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, presentó el jueves el pedido de acceso a la información pública para que el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, conteste "las versiones relativas a la salida de oro de las reservas" del organismo "con destino al exterior". En el mismo sentido, Palazzo pidió conocer “qué cantidad, por qué monto y en qué moneda se ha realizado”.

"Ante versiones circulantes relativas a la salida de oro de las reservas del BCRA con destino al exterior, acompaño el pedido de información pública, clara, precisa, completa y detallada, efectuada al presidente del BCRA de acuerdo al derecho que me confiere la Ley de Acceso a la Información Pública 27.275 y su decreto reglamentario N° 206/2017", publicó el titular de la Asociación Bancaria en su cuenta de X (antes Twitter).