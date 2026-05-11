Caputo respaldó a Adorni: "Creo lo mismo que el Presidente, él piensa que Manuel es honesto y lo defiende como tal"
"Si el Javier Milei pensara que no es honesta y lo defendiera, a mí me parecería muy mal. Y si piensa que es honesta y no la defiende, me parecería trágico", expresó el Ministro de Economía sobre las denuncias por enriquecimiento ilícito contra el Jefe de Gabinete.
Luis Caputo opinó sobre la delicada situación judicial que atraviesa el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y alineó su relato con en el de Javier Milei. "Me deja tranquilo la actitud del Presidente", dijo al respecto el titular de Economía en declaraciones televisivas.
Y añadió: “Pienso lo mismo que el Presidente. Él piensa que Manuel (Adorni) es una persona honesta y lo defiende como tal. Si el Presidente pensara que no es honesta y lo defendiera, a mí me parecería muy mal. Y si piensa que es honesta y no la defiende, me parecería trágico”.
Además,m admitió que el respaldo del mandatario funciona como una garantía para el resto de los funcionarios. "Me deja tranquilo la actitud del Presidente, porque el día de mañana podemos estar en la misma situación cualquiera de nosotros", aseveró.
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