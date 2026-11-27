El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de vandalismo rural, que incorpora nuevas figuras delictivas al Código Penal para sancionar los ingresos no autorizados a establecimientos agropecuarios y los daños contra bienes, instalaciones y recursos productivos.

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La iniciativa contó con el respaldo de las principales entidades agropecuarias del país y se aprobó con 49 votos afirmativos, nueve negativos y ninguna abstención.

La normativa dispone la incorporación del artículo 150 bis al Código Penal, que establece penas de prisión de un mes a un año para toda persona que “entrase en un establecimiento rural contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo”.

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En relación con los límites de las propiedades, el texto determina que “se presume la voluntad de exclusión por la sola existencia de cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso”.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) celebró la aprobación ya que entre los hechos que incorporan “figuran la destrucción de cultivos, de silobolsas, alambrados e instalaciones productivas entre otras, las cuales provocan pérdidas económicas y atentan claramente contra el trabajo y la inversión”.

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“Pero es importante el abordaje que la ley brinda a la violación de domicilio rural, porque ingresar sin autorización a un establecimiento rural vulnera la privacidad, la tranquilidad y la seguridad de quienes viven y trabajan allí”, se indicó en un comunicado.

Y agregó: “El campo no puede tener menos protección que cualquier otro ámbito: detrás de cada tranquera hay personas, familias y bienes que deben ser respetados. Se trata de proteger no solamente bienes materiales, sino también el trabajo, la inversión y el esfuerzo de familias rurales. Valoramos este avance legislativo, y saludamos a los legisladores que acompañaron la ley y en particular a quien la impulso, el Diputado Nacional por La Pampa Martin Ardohain, quien promovió los consensos para que la ley se haga realidad. Porque sin seguridad ni respeto por el trabajo, no habrá desarrollo rural posible”.

Cabe mencionar que la legislación contempla excepciones y aclara que no se configurará el delito “cuando el ingreso responda a una necesidad justificada, razones de auxilio o cuando la configuración del lugar no permita distinguir claramente el límite con la vía pública”.

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El máximo de la pena se elevará a dos años de prisión “cuando el ingreso obstaculizare sustancialmente el desarrollo de la actividad productiva rural o crease un peligro concreto para la vida o la integridad física de las personas que se encuentran en el establecimiento, o para la sanidad de los animales o cultivos de la explotación, siempre que el hecho no constituyere un delito más severamente penado”.

La nueva legislación también incorpora el artículo 184 bis al Código Penal, que contempla penas de entre dos y ocho años de prisión y multas equivalentes a entre tres y 12 veces “el valor del daño causado quien, afectando de manera directa el ciclo productivo, las existencias de materias primas o la infraestructura de un establecimiento rural, destruyere, inutilizare, suprimiere o de cualquier otro modo dañare alguno de los elementos enumerados en el párrafo siguiente, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública”.

Entre los bienes y recursos productivos alcanzados específicamente por la normativa se encuentran el ganado, las viñas, la leña, las silobolsas y los cereales sin cosechar.