"No somos hipócritas de tomar medidas y después no controlarlas", sentenció Bianco, aunque agregó: "En una Provincia que tiene 17 millones de personas, y que por turno puede haber 10 mil policías, es imposible controlar todo, por eso apelamos a la responsabilidad de cada uno".

A su vez, sobre el no acatamiento de las medidas sanitarias, comentó: "Me la paso el fin de semana llamando a intendentes para decirles que vayan a hacer una inspección por denuncias que me llegan".

"El pueblo bonaerense ha dado una muestra ejemplar de cuidados. Una grandísima minoría son los que no se cuidan", añadió en declaraciones televisivas. Y sostuvo: "Establecimos multas de más de 4 millones de pesos para los infractores".

Por último, valoró: "Esta semana que cerró cayeron 18% los casos en la Provincia".