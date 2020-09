El municipio de Carlos Tejedor fue embargado en forma preventiva por 63 millones de pesos a raíz de una causa judicial que data del año 1997, informó la intendenta Maria Celia Gianini. Al respecto señaló que la misma está "vinculada a un hecho que trasciende a cualquier individualidad, cualquier signo partidario y que es una cuestión grave desde lo institucional, lo político y lo económico".

La causa no solo involucra la culpabilidad del municipio, sino contra dos instituciones, el Club Argentino y el Club Huracán, y dos particulares. Es por un hecho que sucedió en los Corsos del año 1997 y que todavía está en discusión, al menos para la Municipalidad, su culpabilidad, informaron. Asimismo, la jefa comunal recalcó que "de todos los implicados en esta causa, que son cinco, sólo uno no tiene sentencia firme, que es la Municipalidad de Carlos Tejedor. ¿Y a quien embargan? A la municipalidad de Carlos Tejedor”, lamentó.

"Sin haber terminado el proceso judicial y sin determinar qué culpabilidad recae sobre nuestra municipalidad, nos han embargado las cuentas de nuestro municipio", subrayó."Lo grave de este proceso es que es un embargo de carácter preventivo. Al ser de carácter preventivo no podemos ni aunque quisiésemos o tuviésemos el dinero, pagar este monto. Como el municipio aún no tiene sentencia firme, no debe ni puede pagar desde el punto de vista jurídico", confirmó la jefa comunal.

Y agregó: "El único argumento que encuentro al embargo es solamente uno, posiblemente sean muchos, es la de causar, desde lo judicial, un daño institucional a este municipio".

Gianini también señaló que el embargo abarca a las cuentas del municipio en más del 10% del presupuesto anual. "Y miren en qué momento”, se lamentó la jefa comunal, quien agregó que "en esta pandemia no sólo dependemos de los recursos municipales para pagar sueldos y demás, sino también para acompañar a quien están siendo perjudicados".

La Intendenta Gianiani resaltó que "al punto ilustrativo del disparate al cual estamos siendo sometidos todos los vecinos y vecinas de Carlos Tejedor, quiero mencionar un párrafo y el motivo por el cual el juez se funda para realizar este embargo, y menciona en el escrito que ´por el transcurso del tiempo los accionados podrían enajenar sus bienes, los clubes podrían desaparecer, la Municipalidad ingresar en cesación de pagos´.

"Yo me pregunto, ¿nos embargan por un miedo potencial que no se refleja con la práctica diaria y concreta, ya que nuestro municipio tiene sus balances ordenadas, capacidad y voluntad de pago?", se preguntó la mandataria comunal.

El Asesor Legal del Municipio adelantó que presentarán "todos los recursos y apelaciones que sean pertinentes para revertir esta situación". El Presidente del Concejo Deliberante informó, además, que las cuentas embargadas son numerosas, y que esta resolución afectó casi el 80% de los ingresos disponibles que tiene el municipio en las entidades financieras de Banco Nación y Banco Provincia destinadas para uso cotidiano, como el Fondo Educativo, Becas, Fondo de Infraestructura Municipal, los ingresos correspondientes para hacer frente a la pandemia, etc.