Elisa Carrió opinó sobre la interna en torno al Ministro de Economía Martín Guzmán, cuyo cargo fue puesto en duda después de que le pidiera la renuncia -en el marco de la discusión por tarifas- al subsecretario de Energía Federico Basualdo (que cuenta con el apoyo de Cristina Kirchner), y de que este último se negara a abandonar el cargo.

En este sentido, la líder de la Coalición Cívica señaló que la Vicepresidenta tiene una actitud "golpista" en contra de su propio espacio.

Y en declaraciones televisivas sentenció: "Cristina está socavando al único Ministro que tiene algo de razonabilidad".

"Estamos entrando en un proceso de pelea entre las facciones del Gobierno: por un lado está Cristina, con Kicillof y la Cámpora; y por el otro el resto del peronismo. Cristina lo aniquila en el poder a Fernández, lo que no sería tan grave porque él se prestó. Pero lo más peligroso de todo es que está socavando a Guzmán, el único Ministro que muestra algo de razonabilidad", indicó Carrió.

"La verdad es que Guzmán no tiene mucho margen, porque si despide a un funcionario de jerarquía inferior y este no se va ni el Presidente lo saca, quiere decir que el ministro de Economía no tiene poder", finalizó.