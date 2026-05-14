El juez federal Sebastián Casanello ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni en el marco de una causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

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Según informó la agencia Noticias Argentinas, la decisión judicial hizo lugar a una serie de medidas de prueba solicitadas por el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien el miércoles imputó formalmente al legislador bonaerense, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni.

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La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió posibles inconsistencias en el patrimonio declarado por Francisco Adorni.

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Entre los puntos bajo análisis aparecen un crédito hipotecario de 60 millones de pesos que habría sido cancelado en apenas doce meses, la compra del 50% de un vehículo y un presunto incremento patrimonial del 84% en un año.

Según trascendió, Marijuan solicitó unas veinte medidas de prueba para reconstruir de manera integral el patrimonio y el flujo de fondos de Francisco Adorni desde 2020 hasta la actualidad.

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En ese marco, Casanello dispuso el levantamiento de los secretos fiscales y el acceso a documentación de ARCA, ex AFIP. Además, ordenó que se remita a la fiscalía un informe completo del sistema EFISCO, incluyendo declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales e IVA.