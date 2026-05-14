Casanello ordenó levantar secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito
La medida alcanza al diputado bonaerense y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La investigación busca determinar si hubo inconsistencias patrimoniales y posibles maniobras de lavado de dinero.
El juez federal Sebastián Casanello ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni en el marco de una causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Según informó la agencia Noticias Argentinas, la decisión judicial hizo lugar a una serie de medidas de prueba solicitadas por el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien el miércoles imputó formalmente al legislador bonaerense, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió posibles inconsistencias en el patrimonio declarado por Francisco Adorni.
Entre los puntos bajo análisis aparecen un crédito hipotecario de 60 millones de pesos que habría sido cancelado en apenas doce meses, la compra del 50% de un vehículo y un presunto incremento patrimonial del 84% en un año.
Según trascendió, Marijuan solicitó unas veinte medidas de prueba para reconstruir de manera integral el patrimonio y el flujo de fondos de Francisco Adorni desde 2020 hasta la actualidad.
En ese marco, Casanello dispuso el levantamiento de los secretos fiscales y el acceso a documentación de ARCA, ex AFIP. Además, ordenó que se remita a la fiscalía un informe completo del sistema EFISCO, incluyendo declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales e IVA.
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