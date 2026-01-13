El 8º Censo Provincial de Basura Costera Marina (2025), realizado durante los meses de septiembre y octubre por la Red Costera Bonaerense (RECOBO), determinó que el 78,36% de los residuos censados en las playas de la provincia de Buenos Aires correspondieron a plásticos, consolidando una tendencia que se mantiene desde hace años. Las colillas de cigarrillos son otros de los desechos que los turistas suelen dejar en la arena.

La Recobo está integrada por medio centenar de instituciones no gubernamentales y gubernamentales de 17 municipios. El porcentaje arrojado representa un nuevo máximo frente a 2024 (74,05%) y evidencia la magnitud de la problemática.

En el informe, los autores detallaron que 39.826 residuos fueron contabilizados en una superficie de 172.359 metros cuadrados de playas. Las localidades censadas fueron San Pedro, Punta Lara, Punta Indio, Reserva Natural El Destino, San Clemente del Tuyú, Santa Teresita, Mar de Ajó, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, Mar del Plata, Necochea, Quequén, Marisol (Coronel Dorrego), Coronel Rosales, Villa del Mar, Ingeniero White, Bahía Blanca y Daniel Cerri.

Los resultados muestran que los residuos plásticos siguen dominando la composición de la basura costera, con impactos directos sobre los ecosistemas marinos y la fauna que habita o utiliza estos ambientes. Dentro de este grupo, los fragmentos plásticos fueron el ítem más encontrado, representando el 27,32% del total de los residuos censados.

“Estos fragmentos provienen de la degradación de objetos plásticos de mayor tamaño que no se biodegradan, sino que se fragmentan progresivamente en piezas cada vez más pequeñas, incluyendo microplásticos, que pueden ser ingeridos por distintas especies y entrar en la cadena alimentaria”, informaron desde la realización del censo.

En segundo lugar se identificaron las colillas de cigarrillo, que alcanzaron el 21,34% del total de residuos. Aunque suelen pasar desapercibidas por su tamaño, las colillas constituyen un residuo altamente contaminante: están compuestas principalmente por acetato de celulosa, un tipo de plástico no biodegradable, y durante su degradación liberan nicotina, metales pesados y otros compuestos químicos tóxicos.

“Estas sustancias pueden afectar la calidad del agua y resultar perjudiciales para la fauna marina, especialmente para aves y otros animales costeros que pueden ingerirlas accidentalmente o verse afectados por su fragmentación en microplásticos”, se indicó.

A estos residuos se suman los restos de redes, sogas, líneas de pesca y otros desechos vinculados a la actividad pesquera, que también fueron registrados durante el censo, lo que representa un riesgo particular para la fauna marina.

La iniciativa de realizar un Censo Provincial de Basura Costero Marina surge como resultado de la intención de discutir estrategias para disminuir la cantidad de basura que impactan negativamente en la vida de la fauna marina y de trabajar conjuntamente con los municipios involucrados, generando una base de información e investigación conjunta. Desde el 2016 se realiza anualmente y tiene como objetivo la reducción de la basura marina y el seguimiento del estado de nuestras costas, mediante el registro y posterior análisis de los datos obtenidos. Desde el 2025 la alianza de organizaciones se identifica como Red Costera Bonaerense (RECOBO).