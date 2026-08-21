El caso de Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia e investigado por el ataque a balazos contra su expareja, Nadia Beller, volvió a generar repercusiones dentro del oficialismo argentino luego de que Javier Milei utilizara su cuenta de X para amplificar mensajes que ponen en duda la versión de la mujer atacada.

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El Presidente reposteó varias publicaciones durante las últimas horas, entre ellas mensajes de la diputada nacional por la Libertad Avanza, Lilia Lemoine, quien cuestionó públicamente el relato de Beller y sugirió que el episodio podría formar parte de una operación contra personas vinculadas al entorno de Milei.

Uno de los mensajes que Lemoine compartió había sido publicado originalmente por la cuenta de Olga Mosser, que calificó el episodio como una “opereta al estilo Hollywood con becas del kirchnerismo internacional” y señaló a Beller como la “actriz protagónica”.

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"El método es siempre el mismo: víctima + cámara + acusación a alguien del entorno de Milei + lágrimas a pedido." https://t.co/VKlS0OmE1M — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) August 20, 2026

Lemoine retomó esa publicación y agregó una frase que luego también fue amplificada por Milei: “El método es siempre el mismo: víctima + cámara + acusación a alguien del entorno de Milei + lágrimas a pedido”.

La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires también cuestionó a quienes le reclamaban que se pronunciara sobre Cerimedo y escribió: “Qué se yo. No sé nada de Cerimedo hace bocha. Pero veo a la mina y muero de risa”. Esos mensajes fueron posteriormente reposteados por Milei.

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Otro de los mensajes que Milei decidió repostear fue el del usuario José Luis #360 (@jlsantana), quien puso el foco en las lesiones de Beller y cuestionó que fueran compatibles con el ataque denunciado. “Te dan con un perdigón DE GOMA y al día siguiente tenés un hematoma de la san puta. Te encajan tres tiros en el pecho ¿Y TE PONEN CURITAS SIN MERTHEOLATE NI NADA Y NO SE VE NINGÚN DAÑO? ¿Alguien que sepa de ciencia forense?”, escribió. El mensaje fue acompañado por imágenes y planteó dudas sobre el estado de salud de Beller después del ataque.

Te dan con un perdigón DE GOMA y al día siguiente tenés un hematoma de la san puta.



Te encajan tres tiros en el pecho ¿Y TE PONEN CURITAS SIN MERTHEOLATE NI NADA Y NO SE VE NINGÚN DAÑO?



¿Alguien que sepa de ciencia forense? pic.twitter.com/JNNUxNVSeC — José Luis #360 (@jlsantana) August 19, 2026

Otro de los mensajes que Milei reposteó fue el del influencer libertario Fran Fijap, quien directamente calificó el episodio como una“opereta boliviana manejada por el violín de Evo”. En su publicación, cuestionó la cronología del hecho y afirmó: “Llamaron a la ambulancia antes del ‘atentado’. 6 minutos de diferencia: 8:34:10 llaman a la ambulancia y 8:39:53 le meten 4 tiros”. El planteo fue presentado como un argumento para poner en duda las circunstancias del ataque, aunque se trata de una interpretación difundida en redes y no de una conclusión de la investigación judicial.

Javier Milei retuiteó un posteo que afirma que lo de Bolivia es una "opereta". pic.twitter.com/B8CP4tscnU — Julián Alvez (@alvezjulian_) August 20, 2026

La defensa de Cerimedo sostiene que el ataque contra Beller pudo tratarse de un “autoatentado”, una hipótesis que no está probada y que forma parte de la estrategia de sus abogados. La Justicia boliviana, en tanto, mantiene abierta la investigación para determinar qué ocurrió y cuál fue la responsabilidad del consultor argentino.

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Los movimientos de Milei en redes volvieron a poner bajo la lupa la relación que Cerimedo mantuvo con el entorno libertario. El consultor tuvo un papel dentro de la estrategia de comunicación digital que acompañó la campaña presidencial de 2023 y fue uno de los impulsores de La Derecha Diario, medio que adquirió un fuerte peso dentro del ecosistema comunicacional de La Libertad Avanza.

En ese mismo entramado apareció Agustín Romo, actual diputado bonaerense de La Libertad Avanza, quien durante la campaña de 2023 tuvo un rol destacado en la estrategia digital del espacio. De hecho, Romo había reconocido públicamente que Cerimedo “trabaja con nosotros”, en referencia al equipo de Milei.

El que esta a favor del aborto es tu amigo que quizo abortar a la novia a tiros pic.twitter.com/grmsvYgtwb — 🪖Último Bordi a finisterre (@HagovFallout) August 20, 2026

La relación entre ambos quedó expuesta públicamente durante aquella etapa. Lo llamativo ahora es que, mientras Milei y Lemoine salieron públicamente a respaldar a Cerimedo de manera indirecta y a cuestionar la versión de Beller, Romo no realizó hasta el momento declaraciones públicas sobre el caso.

HABLEMOS DE GRAVEDAD pic.twitter.com/IlX8t4XT7y — Andrés Hernández 🇦🇷 (@AndrsHernn92259) August 21, 2026

El silencio del diputado bonaerense no permite concluir que exista una ruptura o que Romo tenga una posición contraria a Cerimedo. Sí marca, al menos por ahora, una diferencia dentro del universo libertario respecto de la decisión de Milei de intervenir en la discusión y amplificar mensajes que ponen en duda el ataque y la denuncia de Beller.

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Mientras tanto, Cerimedo continúa detenido en Bolivia y la investigación judicial avanza sobre el ataque, sus posibles responsables y las circunstancias que rodearon el episodio. El caso, que comenzó como una causa policial en Bolivia, volvió así a impactar de lleno en el entramado de comunicación política que rodea al Gobierno de Milei y también alcanza a dirigentes bonaerenses de La Libertad Avanza.