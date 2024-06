A doce días de la desaparición de Loan Danilo Peña, el senador provincial de Unión por la Patria (UxP) por la Segunda Sección electoral, Sergio Berni, lanzó fuertes críticas contra el Gobierno Nacional y en particular contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por la falta de avances en el caso del niño desaparecido.

Berni, ex ministro de Seguridad bonaerense, no escatimó en sus declaraciones al afirmar que "este Gobierno no cree en el Estado, entonces no esperemos que el Estado encuentre a un chico que se ha perdido". Criticó severamente la falta de expertiz y la lentitud en la respuesta gubernamental: "Si hubiera sido durante mi gestión, la presidenta ya me habría enviado a Corrientes el mismo día".

El legislador bonaerense también señaló la falta de colaboración del Gobierno Nacional para activar todos los recursos necesarios en la búsqueda de Loan: "La desaparición de un niño siempre es un asunto complejo, y aquí hubo un letargo en la investigación". Además, cuestionó la decisión de Bullrich de viajar a Paraguay bajo el pretexto de la búsqueda del niño: "No va por Loan, va por la OEA. Solo en Argentina los políticos pueden mentir tanto".

Con tintes irónicos, Berni recordó otras promesas incumplidas del gobierno de Javier Milei en materia de seguridad: "Durante la campaña dijeron que la frontera era un colador y que con Bullrich eso cambiaría. No cumplieron: no pusieron radares ni mandaron el ejército como prometieron. A Bullrich se le escapó Samid y todavía no saben cómo. No un nene de 9 años, Samid", concluyó.

El caso de la desaparición de Loan Danilo Peña sigue sin resolver, mientras la comunidad y las autoridades siguen en la búsqueda del niño de 5 años.