En el décimo aniversario de la muerte del ex presidente, Néstor Kirchner, el intendente de Castelli, Francisco Echarren recordó una dialogo con el mandatario fallecido en el año 2009 que vaticinó su victoria. Va por el tercer mandato consecutivo.

“Por mayo de 2009 me suena el teléfono y alguien me dice "Echarren, le quiere hablar el Dr". Ahí nomas sale Néstor y me dice "nene, cómo estás?. Ahí el Intendente es Radical K pero el proximo Intendente vas a ser vos, cuándo venís a Olivos?", fue la charla que recordó Echarren.

La elección a la que hace referencia Kirchner es la del 2011 donde Echarren arrasó con el 60,15% de los votos contra 31,64% de Delia Larraza.

Con 31 años se convertía en el intendente más joven de la Provincia y logró revalidar su mandato en 2015 y 2019.