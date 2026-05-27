En el marco de la inauguración, el Ministro Gabriel Katopodis sostuvo: “Inauguramos esta nueva Plaza del Ferrocarril, un lugar que forma parte de la historia y de la vida cotidiana de Castelli”.

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“La renovamos con iluminación LED, nuevos bancos y un sector recreativo infantil inspirado en la identidad ferroviaria, para que las familias vuelvan a encontrarse y disfrutar. Este 25 de Mayo nos encuentra haciendo lo que más nos importa: estar cerca y devolver espacios públicos de calidad a nuestra gente”, destacó el funcionario de la administración Kicillof.

Las obras contemplaron una intervención integral destinada a renovar y poner en valor este espacio público de encuentro y recreación para la comunidad, se informó oficialmente.



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