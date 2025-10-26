El ministro del Interior, Lisandro Catalán, confirmó que los primeros resultados oficiales de las elecciones legislativas nacionales se darán a conocer a las 21.00.

#Elecciones2025 | Comienza el escrutinio: el ministro Lisandro Catalán defendió el sistema de la Boleta Única de Papel (BUP) y aseguró que "todo el mundo destacó la facilidad en la forma de votación". pic.twitter.com/zea9w6Iazi — Política Argentina (@Pol_Arg) October 26, 2025

En una rueda de prensa posterior al cierre de los comicios, Catalán destacó el debut de la Boleta Única de Papel (BUP), calificándola como un "éxito de la democracia argentina". "Fue una jornada sin incidentes, con una nueva forma de votación más ágil, moderna y transparente", aseguró el funcionario.

Catalán también agradeció a las autoridades de mesa, fiscales partidarios y fuerzas de seguridad por su labor durante los comicios. El ministro resaltó que la implementación de la BUP permitió una mayor igualdad democrática entre los partidos y fuerzas políticas, al simplificar el proceso electoral y reducir la posibilidad de errores en el voto.

La jornada electoral se desarrolló sin inconvenientes, y el gobierno espera que los resultados oficiales comiencen a difundirse a partir de las 21.00, según lo confirmado por el ministro.

