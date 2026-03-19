La causa que investiga a Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola por extorsión y turbación de la propiedad, junto a otros seis dirigentes y manifestantes del sindicato de Camioneros, llegó a su etapa final: la audiencia preliminar antes del juicio oral.

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Los imputados ya fueron notificados y tendrán un plazo de 10 días para presentar pruebas o recusar al tribunal. De no haber planteos que modifiquen el proceso, el juicio oral comenzará el próximo 16 de abril a las 11.00 en el Tribunal en lo Criminal N° 2 de San Nicolás.

La investigación, encabezada por la fiscal María del Valle Viviani, reunió una importante cantidad de pruebas a lo largo de los últimos años. Entre ellas hay actas de inspección ocular, desgrabaciones de audios de WhatsApp, informes de videos periodísticos, registros de transferencias y cheques, además de 16 CDs con intervenciones telefónicas, un disco duro con filmaciones de cámaras de seguridad y varios dispositivos con archivos de audio.

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En el juicio deberán responder por los delitos de turbación de la posesión, coacción y extorsión, tanto consumada como en grado de tentativa, en calidad de coautores. Además de Cabaleyro y Espíndola, están imputados Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez.

El conflicto que dio origen a la causa comenzó en enero de 2021 y se agravó en febrero de ese mismo año, cuando manifestantes del sindicato de Camioneros bloquearon el acceso a la planta de la empresa Rey Distribución, en San Pedro. Durante varios días impidieron el ingreso y egreso de mercadería bajo el reclamo de una supuesta deuda sindical.

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Según la investigación, una casilla rodante instalada en el acceso a la planta funcionaba como base de operaciones, desde donde Cabaleyro impartía órdenes. En el lugar también se registró la presencia de trabajadores y vehículos de otras empresas de la zona.

El caso marcó un antecedente inédito en la región, no solo por el avance judicial sino también por el peso político de los acusados. Cabaleyro se desempeñaba como concejal en San Nicolás, mientras que Espíndola fue concejal suplente en San Pedro.

Ambos llegaron a estar detenidos en el penal de San Nicolás y luego accedieron al arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

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La causa también tuvo fuerte repercusión mediática. Durante la cobertura de los hechos, la directora de LANOTICIA1.COM, Lilí Berardi, sufrió agresiones físicas y verbales tanto en el lugar del bloqueo como en instancias judiciales vinculadas al expediente.

En paralelo, la familia Rey contó con el patrocinio de las abogadas Florencia Arietto y Cyntia Soledad Liwski, en el marco de las acciones impulsadas por el Movimiento Empresarial Antibloqueo (MEAB), que reúne a empresas afectadas por este tipo de conflictos.

Ahora, la audiencia preliminar será la última instancia para definir posibles salidas alternativas. Si no hay acuerdo, el proceso avanzará hacia el juicio oral, donde se determinará la responsabilidad de los ocho imputados.