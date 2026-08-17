Las ventas por el Día del Niño cayeron 2,5% frente a la misma fecha del año pasado, pese a las promociones y el clima festivo de la fecha, marcando una tendencia recesiva en la economía.

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“A pesar de los esfuerzos comerciales orientados a captar volumen mediante descuentos agresivos y cuotas, la demanda respondió de manera selectiva, postergada y se volcó hacia tickets de menor escala”, indicó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) mediante un informe.

Además, según informaron, hubo un 55,3% que hizo la compra con tarjeta de crédito y un 46,2% aprovechó los descuentos en efectivo.

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“Los resultados mostraron un panorama ajustado a metas conservadoras. Mientras que un 43,6% de los comercios indicó haber alcanzado ventas en línea con lo previsto, un 41,7% manifestó que la fecha estuvo por debajo de sus estimaciones (38,1% peor y 3,6% mucho peor). Solo un 14,7% logró un balance favorable respecto a lo esperado (12,7% mejor y 2% mucho mejor), evidenciando el límite impuesto por el poder adquisitivo actual”, exprtesaron desde Came.

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