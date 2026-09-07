La “dinámica negativa en la comparación interanual respondió a la reducción del poder adquisitivo por los incrementos en las tarifas de los servicios y por el endeudamiento familiar. Además, el menor movimiento posvacacional y la pérdida de tracción de los ingresos disponibles acentuaron la cautela del consumidor, limitando las operaciones comerciales a gastos indispensables”, informaron desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

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Y añadieron: Al analizar el balance cualitativo sobre la evolución interanual de los comercios, el 47,4% de los dueños consultados indicó que su nivel de actividad se mantuvo en relación con el mismo período del año previo. Dicho registro evidencia una merma de 0,7 puntos porcentuales en comparación con la medición del mes anterior".

“En paralelo, la proporción de respuestas que reportó un empeoramiento en las condiciones de su negocio ascendió al 46,5%, reflejando un incremento de dos puntos porcentuales frente al 44,5% constatado en julio. Por último, la fracción de pymes que tuvo una mejora en su desempeño operativo representó únicamente el 6,1% del total de unidades relevadas durante el período”, destacaron.

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