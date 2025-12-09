El hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata que cayó desde la tribuna Centenario en la previa del clásico ante Estudiantes continúa internado este lunes en el Hospital San Martín, donde los equipos médicos lo mantienen bajo estricta observación por fracturas y un Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) grave.

Ads

Puede interesarte

Un accidente en plena previa del partido

El hecho ocurrió este domingo a menos de una hora del inicio del encuentro, cuando el hombre se precipitó desde una zona alta hacia la calle. De inmediato fue asistido por el personal sanitario que formaba parte del operativo de seguridad y trasladado consciente al Hospital San Martín, el centro de mayor complejidad de la región.

Los primeros estudios confirmaron lesiones importantes en brazos y cabeza, por lo que el paciente permanece en monitoreo permanente a la espera de su evolución.

Ads

Puede interesarte

Cómo se produjo la caída

La identidad del hincha no fue difundida y las autoridades buscan establecer con precisión cómo ocurrió la caída en la tribuna Centenario del estadio Juan Carmelo Zerillo. La secuencia generó conmoción entre los simpatizantes y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Puede interesarte

Una jornada marcada por la violencia

Tras el partido —que terminó con triunfo de Estudiantes por 1 a 0 en el Bosque— se registraron incidentes en una de las salidas del estadio, con más de 20 hinchas de Gimnasia detenidos y 12 policías heridos. El clima se tensó aún más cuando se produjeron otros choques en inmediaciones del predio, donde un simpatizante del Lobo fue agredido por una facción rival.

Ads