El detenido es Felipe Sosa, ex miembro del Ejército argentino y de la Legión Extranjera de Francia, sospechoso por el crimen de Érika Antonella Álvarez en la provincia de Tucumán.

Conocido como “El militar”, los investigadores determinaron que abandonó la provincia de Tucumán el martes y huyó hacia Buenos Aires en una moto. Una comisión de 25 efectivos se trasladó a la provincia de Buenos Aires y, con la colaboración de la Policía Bonaerense y la Federal, lo detuvo en Pilar.

Circulaba en su moto, llevaba ropa y su pasaporte, por lo que no se descarta que intentara huir al exterior.

El caso detonó cuando el pasado jueves 8 de enero, dos personas llamaron al 911 para denunciar el hallazgo de un cuerpo en un descampado ubicado en William Bliss y Gerónimo Helguera, Tucumán. Al enterarse de la novedad, los familiares de Érika -quienes estaban preocupados porque no sabían nada de ella- se presentaron en el lugar e identificaron a la víctima.

Según determinó la justicia, el crimen no se cometió allí y el cadáver, colocado en una bolsa negra, llevaba en ese sitio entre 36 y 48 horas. El resultado preliminar de la autopsia determinó que la joven fue asesinada a golpes.

El ambiente en el que se movía fue calificado como “pesado”, informó La Gaceta, de personas de alto poder adquisitivo. En las declaraciones, los testigos repitieron un apodo: “El Militar”, es decir, Sosa, una figura presuntamente vinculada al narcotráfico.

En 1998 se graduó del Colegio Militar de la Nación y su primer destino fue un regimiento de paracaidistas. En 2001 integró las tropas de las Naciones Unidas como observador en Kuwait e Irak. Tres años después, se incorporó a la Legión Extranjera de Francia, donde se formó como comando y enfermero.

Según sus antecedentes, participó en misiones en la Guayana Francesa, Gabón y Costa de Marfil. Entre otras tareas, brindó seguridad en bases espaciales de la Comunidad Europea, combatió el tráfico de oro y realizó rescates en selvas de América y África. En 2008 abandonó la carrera militar y se dedicó a la seguridad privada en Tucumán. Trabajó para un importante grupo citricultor y para la empresa de ferrocarriles hasta que, en 2009, fundó su propia firma, Seguridad Objetiva.

Su nombre cobró relevancia mediática en junio de 2023, cuando la Policía encontró en su casa 36 plantas de marihuana.

El fiscal Carlos Picón, actualmente al frente de la causa, ya inició los trámites para la extradición de Sosa. Por el momento se desconoce el móvil del crimen.