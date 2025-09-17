Tras 201 días prófugo, la Policía bonaerense detuvo a Omar Maximiliano Vera (43), el último sospechoso buscado por el crimen de Silvia Graciela Lepez (54), la tesorera del Banco Nación asesinada en febrero pasado durante un intento de robo en Vicente López.

La captura se concretó en Pilar, a metros de la estación del tren San Martín, en un operativo de la comisaría 2ª de Tigre. Vera era investigado desde el inicio: una huella digital suya en el Toyota Yaris usado para escapar del lugar del hecho lo había delatado. “Estuvo preso 10 años por robos con armas. En el caso de Lepez, era quien conducía”, señalaron fuentes policiales.

El fiscal Gastón Larramendi lo indagó por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y robo agravado”. En su declaración, el acusado ensayó una explicación insólita: “Yo estacionaba los autos robados”.

Los otros detenidos

Con Vera tras las rejas, ya no hay prófugos por el asesinato. Según informó Clarín, los otros implicados habían sido arrestados semanas antes. Elian Emmanuel Montiel Torino (30), de San Martín, cayó horas después del crimen al intentar recuperar el Volkswagen Fox que habían dejado en José León Suárez. Está señalado como el autor del disparo que mató a Lepez.

En marzo fue apresado Rodolfo Ismael Monge (43), también con antecedentes penales, identificado por una huella dactilar en el Toyota Yaris. Ambos quedaron alojados en unidades penitenciarias de la Provincia.

Omar Maximiliano Vera (43), el último de los sospechosos que cayó preso por el caso.

El crimen

El hecho ocurrió el 26 de febrero en Carapachay, cuando Lepez estaba en su camioneta Chevrolet Tracker junto a su esposo, José Alcaraz (59). Dos delincuentes intentaron robarles el vehículo. Ante la resistencia, dispararon y la mujer recibió un tiro en la cabeza.

Alcaraz la trasladó de urgencia a un hospital, pero la víctima falleció poco después. La secuencia duró apenas 15 segundos y quedó registrada por cámaras de seguridad, lo que permitió seguir el recorrido de los asaltantes por distintos puntos del Conurbano.

En aquel momento, el crimen generó conmoción en Vicente López y en la Provincia, donde se reavivó el debate por la inseguridad en el Conurbano (ver nota relacionada).

Quién era la víctima

Silvia Graciela Lepez tenía 54 años, trabajaba como tesorera del Banco Nación y vivía en Vicente López con su marido y sus dos hijos. Era además abuela de un niño de 11 años. En sus redes sociales compartía fotos de viajes por el país junto a su familia.