Un jubilado de La Plata cayó en una estafa millonaria conocida como “el cuento del TelePase” y perdió casi $10 millones tras ser engañado por delincuentes que se hicieron pasar por empleados del sistema y del banco. El hecho ocurrió en la localidad de Ringuelet y fue dado a conocer por el portal platense 0221.

Según se informó, todo comenzó cuando el hombre buscó información sobre el TelePase en Facebook y se contactó por WhatsApp con un número que aparentaba ser oficial. En ese marco, recibió una videollamada de un sujeto que se presentó como trabajador del servicio y le solicitó datos de su vehículo para avanzar con la supuesta vinculación.

Minutos después, el falso operador le indicó que ingresara a la aplicación bancaria para completar el trámite. Sin advertir la maniobra fraudulenta, el jubilado ingresó sus claves personales y la comunicación se interrumpió abruptamente.

La maniobra detrás de la estafa millonaria

Poco tiempo más tarde, el hombre recibió una nueva videollamada. Esta vez, una mujer se presentó como integrante del área de seguridad del banco, utilizando como imagen de perfil el logo oficial de la entidad. Le aseguró que se había detectado una operación sospechosa y que intentaban revertir una extracción de más de $560.000.

En medio de la situación de urgencia generada por los estafadores, la víctima brindó más datos de acceso. Minutos después, notó una acreditación de $9 millones en su cuenta. La supuesta operadora, entre llantos, le dijo que se trataba de un error y le pidió que devolviera el dinero excedente de inmediato.

Convencido de estar colaborando con una gestión legítima, el jubilado siguió las instrucciones y transfirió el dinero a distintas cuentas, incluso utilizando una billetera virtual. Recién después comprendió que había sido víctima de una estafa y que el dinero había sido sustraído de manera fraudulenta.

Desde las autoridades locales y bancarias reiteraron la advertencia sobre este tipo de delitos, que combinan suplantación de identidad, ingeniería social y manipulación emocional. Recomiendan no brindar datos personales ni bancarios por teléfono o videollamadas y verificar siempre la autenticidad de los contactos antes de realizar cualquier operación.

Cómo evitar estafas virtuales como el “cuento del TelePase”

No confíes en contactos por redes sociales: los trámites oficiales del TelePase y de los bancos no se gestionan por Facebook, WhatsApp ni videollamadas.

Nunca compartas claves, tokens o códigos: ninguna entidad bancaria solicita datos sensibles por teléfono, chat o videollamada.

Desconfiá de situaciones de urgencia: los estafadores apelan al miedo, al apuro o a supuestos “errores” para que actúes sin pensar.

Verificá siempre por canales oficiales: ante cualquier duda, cortá la comunicación y llamá vos mismo al número oficial del banco o servicio.

Atención a perfiles falsos: logos, nombres y fotos pueden ser copiados para simular cuentas oficiales.

No devuelvas dinero sin confirmar : si aparece una acreditación inesperada, no transfieras fondos sin antes hablar directamente con tu banco.

Denunciá el hecho: ante una estafa o intento, realizá la denuncia policial y avisá de inmediato a la entidad bancaria.