Cayó en el “cuento del TelePase”: estafaron a un jubilado de La Plata y le robaron casi $10 millones
Un jubilado platense fue víctima de una estafa virtual tras creer que realizaba un trámite oficial del TelePase. Mediante videollamadas falsas y suplantación bancaria, delincuentes lograron vaciarle la cuenta y quedarse con casi 10 millones de pesos.
Un jubilado de La Plata cayó en una estafa millonaria conocida como “el cuento del TelePase” y perdió casi $10 millones tras ser engañado por delincuentes que se hicieron pasar por empleados del sistema y del banco. El hecho ocurrió en la localidad de Ringuelet y fue dado a conocer por el portal platense 0221.
Según se informó, todo comenzó cuando el hombre buscó información sobre el TelePase en Facebook y se contactó por WhatsApp con un número que aparentaba ser oficial. En ese marco, recibió una videollamada de un sujeto que se presentó como trabajador del servicio y le solicitó datos de su vehículo para avanzar con la supuesta vinculación.
Minutos después, el falso operador le indicó que ingresara a la aplicación bancaria para completar el trámite. Sin advertir la maniobra fraudulenta, el jubilado ingresó sus claves personales y la comunicación se interrumpió abruptamente.
La maniobra detrás de la estafa millonaria
Poco tiempo más tarde, el hombre recibió una nueva videollamada. Esta vez, una mujer se presentó como integrante del área de seguridad del banco, utilizando como imagen de perfil el logo oficial de la entidad. Le aseguró que se había detectado una operación sospechosa y que intentaban revertir una extracción de más de $560.000.
En medio de la situación de urgencia generada por los estafadores, la víctima brindó más datos de acceso. Minutos después, notó una acreditación de $9 millones en su cuenta. La supuesta operadora, entre llantos, le dijo que se trataba de un error y le pidió que devolviera el dinero excedente de inmediato.
Convencido de estar colaborando con una gestión legítima, el jubilado siguió las instrucciones y transfirió el dinero a distintas cuentas, incluso utilizando una billetera virtual. Recién después comprendió que había sido víctima de una estafa y que el dinero había sido sustraído de manera fraudulenta.
Desde las autoridades locales y bancarias reiteraron la advertencia sobre este tipo de delitos, que combinan suplantación de identidad, ingeniería social y manipulación emocional. Recomiendan no brindar datos personales ni bancarios por teléfono o videollamadas y verificar siempre la autenticidad de los contactos antes de realizar cualquier operación.
