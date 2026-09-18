Un joven de 19 años que se encontraba prófugo de la Justicia por el intento de robo en la residencia de Daniel Scioli en Villa La Ñata, durante la madrugada del 22 de julio, fue detenido en La Plata.

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Se trata de Thiago Alejandro Martore, quien fue localizado en una vivienda alquilada en la zona de calle 30 entre 86 y 87, en el barrio de Altos de San Lorenzo de la capital bonaerense.

En el mismo procedimiento llevado a cargo de oficiales de la Comisaría Novena durante la noche del jueves, los efectivos arrestaron también a Geremías Andrés Campanella Fernández, de 18 años.

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Durante el procedimiento policial, los efectivos secuestraron dos motos, armas de fuego, municiones y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes en el marco de la investigación, según publicó El Día.

Ambos detenidos eran investigados también por una serie de robos de motos cometidos presuntamente mediante amenazas con armas de fuego. Los policías realizaron durante varios días tareas de seguimiento y ciber patrullaje para dar con su ubicación.

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Los dos jóvenes quedaron a disposición de la Justicia y enfrentarán cargos por robo agravado por el empleo de arma de fuego, mientras continúa la investigación para determinar su participación en otros hechos delictivos.

El intento de robo ocurrió durante la madrugada del miércoles 22 de julio, cuando al menos cuatro delincuentes armados llegaron hasta la vivienda de Scioli, donde el actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación se encontraba descansando.

Los investigadores sostienen que los asaltantes conocían la ubicación del mecanismo que permitía abrir el portón de ingreso, lo que les permitió acceder rápidamente al predio. Los sospechosos descendieron con los rostros cubiertos por máscaras con estampas de payasos y guantes para evitar dejar rastros. Sin embargo, antes de llegar a la vivienda principal fueron detectados por los custodios.

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En ese marco, fue detenido Brian Orona, un ex policía bonaerense que hasta el año pasado se desempeñó como custodio de Scioli. También permanece detenido el hombre señalado como conductor del Peugeot 207 utilizado durante el hecho y otro joven de 19 años que fue identificado luego de cometer un insólito error durante la fuga: pidió la clave del wifi en una guardería náutica ubicada a pocas cuadras de la vivienda del funcionario.