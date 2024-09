En el marco de la investigación del atentado con explosivos perpetrado el pasado jueves en la sede de la Sociedad Rural Argentina (SRA), se detuvo a un hombre identificado como Alberto Santiago Soria.

El juez federal Daniel Rafecas ordenó el arresto del sujeto de 40 años, quien es sindicado como el principal sospechoso del ataque contra el presidente de la entidad agraria, Nicolás Pino.

La aprehensión del agente inmobiliario, se ejecutó durante la noche de este viernes en el marco de un allanamiento realizado en su domicilio, ubicado en la intersección de Juan B Justo y Chivilcoy, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Las pesquisas encabezadas por la División Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad, en coordinación con el Juzgado Federal N° 7, permitieron la identificación de Soria como el presunto autor del atentado.

Según fuentes cercanas al caso, su arresto fue posible gracias a la búsqueda exhaustiva en las cámaras de seguridad ubicadas en las cercanías del lugar del ataque.

A través de un análisis comparativo científico (antropo-scópométrico), se pudo cotejar tanto el rostro como la postura corporal del sospechoso con los registros fílmicos obtenidos. Este análisis arrojó un resultado positivo, lo que condujo a su detención.

A raíz de la investigación, "surgió un único perfil probable, que tras ser sometido a un detenido y exhaustivo análisis comparativo científico efectuado por el Cuerpo de Investigadores judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, dio resultado positivo y precipitó su allanamiento y detención".

También resultó clave en la investigación el rastreo del trayecto recorrido por el sospechoso, que según se pudo determinar utilizó dos líneas de colectivos, así también en el estudio de los usuarios de tarjetas SUBE.

Durante el procedimiento también encontraron una guía T de la Ciudad de Buenos Aires y anotaciones manuscritas que referían a La Rural. El sospechoso también había anotado la ubicación precisa de las oficinas de la SRA, que quedan en la calle Juncal al 4400.

Los delitos que se le imputan al presunto atacante de la Sociedad Rural son explosión (art. 186 inc. 1 del Código Penal), lesiones dolosas múltiples (arts. 89 y 90 del CP) y daños materiales (art. 183 del CP), según precisó la agencia NA.

Soria será llevado a los tribunales de Comodoro Py para una indagatoria con el juez Rafecas. Luego, sería trasladado a alguna de las cárceles del Servicio Penitenciario Federal.

El ataque en la sede de la Sociedad Rural Argentina

El suceso ocurrió este jueves en las oficinas de la Sociedad Rural Argentina (SRA) cuando se abrió un paquete que iba dirigido al titular de la entidad, Nicolás Pino.

Fue su secretaria quién lo recibió y al abrirlo se produjo una detonación de bajo poder que, aunque no le produjo heridas, preocupó la inhalación del humo de la explosión.

Marcos Pereda, vicepresidente de la SRA señaló, en diálogo con Radio Con Vos, que el paquete no contenía ningún mensaje y que aunque no hubo una gran explosión “de todas formas no deja de ser un acto intimidatorio”.