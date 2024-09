El suceso que conmocionó a la comunidad ocurrió este jueves en la Sociedad Rural ARgentina (SRA) cuando se abrió un paquete que iba dirigido al titular de la entidad, Nicolás Pino. Fue su secretaria quién lo recibió y al abrirlo se produjo una detonación de bajo poder que, aunque no le produjo heridas, preocupó la inhalación del humo de la explosión.

Desde la SRA aseguraron que "nadie resultó lastimado" y que cuatro personas que estuvieron en interaccionan con la encomienda fueron trasladadas a un centro de salud para realizar el control debido y remarcaron que nadie resultó herido.

"Cuando la secretaria abrió el paquete, hubo una explosión característica de un artefacto que provoca estruendo y algunos pequeños destrozos de su escritorio, su computadora, su monitor”, detalló el ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Waldo Wolff a los medios.

Tras lo ocurrido, los empleados fueron evacuados del edificio, ubicado en Juncal y Fray Justo Santa María de Oro, y se produjo un corte en los alrededores.

Mientras tanto, las autoridades continúan las pesquisas analizando las cámaras de vigilancia de la zona para poder esclarecer el origen de los paquetes, que llegaron a través de la firma de correos Andreani.

Las imágenes de los destrozos que causó la detonación.

El diputado radical de Trenque Lauquen, Valentín Miranda, expresó: “Es inaceptable lo sucedido con las autoridades de la Sociedad Rural. Manifiesto mi más sincera solidaridad el presidente Nicolas Pino y su equipo”.

Y agregó: “La violencia jamás debe ser tolerada y tiene que ser condenada de manera rotunda. Confío en que la justicia actúe de manera eficaz para esclarecer este lamentable episodio”.

El senador provincial, Alex Campbell, manifestó su solidaridad por el hecho de violencia y condenó; “Hechos que en nuestro país no pueden suceder más, que son del pasado y no del futuro que queremos para nuestro país”.

En tanto la diputada, Maricel Etchecoin, expresó su “más enérgio repudio” y manifestó su “solidaridad para con él y especialmente con quienes resultaron heridos”. Y agrego: “Basta de violencia, basta de violentos. Los argentinos queremos vivir en paz”.

La senadora, Aldana Ahumada, se solidarizó con Nicolas Pino y con el equipo de la Sociedad Rural y espetó: “Los violentos no tienen lugar en esta Argentina”.

Quién también manifestó su repudio al ataque y solidaridad con las víctimas fue el senador nacional por la Provincia, Maximiliano Abad, que aseveró: “La violencia nunca es el camino y debe ser condenada sin titubeos. Confío en que las autoridades esclarezcan este grave hecho de manera urgente”.

Desde Junín, el intendente Pablo Petrecca analizó: “No podemos permitir que la violencia se normalice en nuestra sociedad”, al tiempo que espresó: “Deseo que la justicia esclarezca prontamente los hechos”.

La reunión de Pineda con Guillermo Francos quedó suspendida

Marcos Pereda, vicepresidente de la SRA señaló, en diálogo con Radio Con Vos, que el paquete no contenía ningún mensaje y que aunque no hubo una gran explosión “de todas formas no deja de ser un acto intimidatorio”.

También explicó que quedó suspendida la reunión que Pino tenía programada para este jueves con el jefe de Gabinete de Nación, Guillermo Francos, ya que “tanto Pino como Pamela la secretaria están siendo atendidos”.

Para concluir, Pereda destacó “la solidaridad manifestada por todos” y subrayó su agradecimiento porque “han mostrado gran sensibilidad con este tema”.