La diputada nacional de Unión por la Patria, Cecilia Moreau, se refirió a la situación económica actual y advirtió sobre el impacto directo de las medidas oficiales en la vida cotidiana de los argentinos.

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Al analizar el rumbo del país, la diputada remarcó “la gravedad del modelo y el programa de transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados" y alertó sobre “el consecuente empobrecimiento del pueblo trabajador, el cual se está profundizando permanentemente y de manera acelerada".

A su vez, al ser consultada sobre las advertencias durante la campaña del 2023, Moreau resaltó los pronósticos de Sergio Massa, los cuales se cumplieron: "Fue el spoiler más grande de la historia. Pasó todo lo que dijo que iba a pasar con las universidades, los salarios, los aguinaldos, los remedios y el transporte público”. Y añadió: “Ojalá se hubiese equivocado. Sergio dijo todo en la campaña y en el debate presidencial ".

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Finalmente, se refirió al lugar que ocupa el líder del Frente Renovador dentro del peronismo y sostuvo: “Yo creo que él tomó la decisión personal de correrse de la función pública y de la centralidad política y mediática”. Y concluyó: “Sergio tiene diálogo cotidiano con distintos compañeros: ha conversado con Axel, con Máximo, con el gobernador Quintela y con los compañeros de las centrales sindicales. Es una voz que hace falta en el peronismo”.

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