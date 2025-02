Pía Ricchieri aprobó el final de Derecho Ambiental y se convirtió en la primera mujer letrada con discapacidad visual de la casa de altos estudios ubicada en Bahía Blanca, donde ya hay un graduado ciego de esa carrera, uno de Historia y otro de Biología.

“No hubiera podido hacer la carrera sin la ayuda de quienes me acompañaron desde donde bajaba del colectivo para ir a las aulas; los profesores que me explicaban lo que escribían en el pizarrón; las bibliotecarias, que me pasaban el material accesible; quienes en la sala de lectura me ofrecían ayuda; de la tutora Mercedes Pipo, que estuvo a mi lado siempre”, dice, emocionada, Pía, días después de rendir el último final de Derecho, en el campus.

La joven tiene 27 años, nació en Trenque Lauquen, y al salir de rendir el último viernes la esperaban un grupo de personas tan o más contentas que ella. Dejó de lado el bastón blanco y bailó sin parar en la sala de lectura y se tomó fotos en la escalera del complejo de Alem.

“Soy muy afortunada de haber estudiado en la UNS, conocí personas increíbles, hice un montón de amigos. Todos me ayudaron porque yo no podía manejarme sola. El apoyo de mis compañeros fue muy importante, en cada cosa, y obvio mi familia, que me dio su respaldo incondicional”, contó, llorando.

Y continuó: “Para los parciales, llevaba la notebook, usaba el lector de pantalla; Bienestar me dio una compu; el personal del Comedor me guiaba hasta la mesa, los de Sanidad siempre me respondieron con empatía, qué decir que gracias".

Ahora piensa en lograr un trabajo en Bahía Blanca y quizá realizar un posgrado. En unos meses, recibirá su diploma en las ceremonias tradicionales de entrega de título.

Sus amigas de la carrera, compartieron este mensaje de felicitaciones. “El viernes, nuestra amiga Pía cumplió un sueño: se recibió de abogada en la Universidad Nacional del Sur. Y quienes tuvimos el privilegio de acompañarla en este camino sabemos que su logro es mucho más que un título. Estudiar implicó para ella mudarse de Trenque Lauquen a Bahía Blanca. Aprendió a manejarse sola en una ciudad nueva, a separarse de su casa y de su familia, y a ser totalmente independiente”, escribieron.

“Pía nos enseñó, con su esfuerzo y su voluntad, que no hay obstáculo lo suficientemente grande cuando se lucha con el corazón. Su inteligencia, su perseverancia y su dulzura nos inspiran todos los días, y no tenemos dudas de que va a dejar una huella enorme en todo lo que haga. Estamos orgullosas, emocionadas y, sobre todo, agradecidas de tenerla en nuestras vidas. Te queremos mucho Pía! Este es solo el comienzo de todo lo que vas a lograr. Tus amigas: Martina, Melisa, Candela, Ludmila, Agustina y Anastasia", concluyeron.

Además de estudiar, hacer deporte y ser un referente en contra de la discriminación, fomentando actividades aquí y en su ciudad natal, integra el Observatorio local para Personas con Discapacidad, con el fin de establecer políticas en pos de la inclusión.