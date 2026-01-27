El último sábado de enero llega con propuestas irresistibles para quienes buscan una escapada distinta, donde la gastronomía y la música se combinan en clave festiva. San Andrés de Giles y Villa Iris, en el partido de Puan, serán sede de la Fiesta del Chancho y la Fiesta del Churro.

Fiesta del Chancho

En San Andrés de Giles, la Fiesta del Chancho vuelve a reunir a vecinos y visitantes en el Parque Municipal con una propuesta pensada para toda la familia. La gastronomía porcina será la gran protagonista, con el clásico sándwich de chancho como emblema, acompañado por un paseo de artesanías y una grilla artística que apuesta a lo tradicional. Folklore, tango y danzas populares le darán clima a una noche que también tiene un costado solidario donde la cantina funcionará a beneficio del Hospital Municipal.

Además del disfrute, el evento propone poner en valor la producción local. Habrá feriantes, emprendedores, concursos de cocina y charlas vinculadas a la actividad porcina, en una iniciativa que busca fortalecer la identidad productiva de la ciudad y, al mismo tiempo, incentivar el turismo regional. La organización está a cargo del municipio, con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), y la entrada es libre y gratuita.

Fiesta del Churro

Más al sur de la provincia, Villa Iris se prepara para recibir a miles de personas en la 14° Fiesta del Churro. Desde temprano, el Polideportivo Municipal se llenará de puestos de churros artesanales, llegados desde distintas localidades de la región. Clásicos, rellenos, crocantes y recién hechos.

La fiesta se completa con un patio de comidas, feria de artesanías y una nutrida propuesta artística que incluye shows en vivo de Los Charros, Desde el Alma, Recio Camaleón, Cruz Diablo y Cantores, además de un gran cierre a puro DJ. Quienes adquieran la entrada anticipada no solo aseguran su lugar, sino que también participan de sorteos, en una noche pensada para disfrutar hasta el final.

Datos claves

Fiesta del Chancho – San Andrés de Giles

📍 Lugar: Parque Municipal (Av. Scully e Italia)

📅 Fecha: Sábado 31 de enero

⏰ Horario: Desde las 20:00

🎟️ Entrada: Gratuita

🍽️ Propuesta: Gastronomía porcina, artesanías, folklore y tango

🏛️ Organiza: Municipalidad de San Andrés de Giles

ℹ️ Más info: Instagram y Facebook del Municipio SAG

14° Fiesta del Churro – Villa Iris (Puan)

📍 Lugar: Polideportivo Municipal de Villa Iris

📅 Fecha: Sábado 31 de enero

⏰ Horario: Desde las 19:30

🎟️ Entrada anticipada: $10.000 (incluye sorteos)

🍩 Propuesta: Churros artesanales, patio de comidas, shows en vivo y DJ

🏛️ Organiza: Comisión de Festejos y Municipalidad de Puan

ℹ️ Más info: Instagram y Facebook de la Fiesta del Churro Villa Iris