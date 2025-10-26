A las 18.00, las escuelas dejaron de recibir votantes en todo el país y los candidatos que se presentaron esperarán recibir ahora en sus centros de cómputos los datos de las mesas.

Con más de 36 millones de personas habilitadas para votar- 13,3 millones sólo en provincia de Buenos Aires - se calcula que sufragó una cifra superior al 66% del padrón, un dato clave para el desenlace de cómo será el próximo Congreso en medio de la pulseada política entre La Libertad Avanza y el peronismo.

El distrito bonaerense renueva parcialmente sus representantes en la cámara baja. Son 35 de 72 diputados nacionales. Mientras que otros ocho distritos también elegirán 24 senadores nacionales, un tercio de la Cámara alta.

En los comandos de campaña, la expectativa se trasladó al conteo de las mesas testigo, cuyos primeros datos comenzaron a circular mientras se aguardan los resultados oficiales, previstos para después de las 21.00 y que se podrán seguir por LANOTICIA1.COM.

