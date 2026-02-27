El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) decidió el cierre de la Estación Experimental AMBA situada en Ituzaingó y sus 9 agencias de extensión donde trabajaban 100 personas.

Ads

Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, se hizo de la novedad y rechazó la medida: “Hoy conocemos de manera oficial el cierre de la Estación Experimental AMBA del INTA. Ni un solo argumento de las razones, pero son evidentes: este es un gobierno nacional que discrimina y ataca a los pequeños productores”, publicó a través de su cuenta de X.

Hoy conocemos de manera oficial el cierre de la Estación Experimental AMBA del INTA. Ni un solo argumento de las razones, pero son evidentes: este es un gobierno nacional que discrimina y ataca a los pequeños productores. pic.twitter.com/leKpWLgQdo — Javier Rodríguez (@JavoRodriguezL) February 27, 2026

La estación experimental trabajaba directamente con productores de los municipios del AMBA, incluida la cuidad de La Plata.

Ads

Meses atrás en una entrevista con LANOTICIA1.COM, Sebastián Fajardo delegado de INTA, contó que la dependencia con sede en Ituzaingó contaba con nueve oficinas - agencias de extensión - en Ituzaingó, Luján, Marcos Paz, Moreno, La Plata, Avellaneda, San Vicente, San Martin y Escobar.

"En total son unos 100 trabajadores, técnicos, la mayoría profesionales, que hacemos tareas de investigación y de extensión rural, de asistencia técnica con productores de distintos tipos. Hay distintos tipos de producciones, pero lo más importante, lo que más volumen tiene, tiene que ver con la producción de hortalizas”.

Ads

Consultado en aquel entonces, en qué perjudicaría a esta producción que ellos dejen de prestar este servicio, señaló: “el INTA como institución, con la jerarquía que tiene, va a dejar de tener presencia territorial, y nosotros creemos que es algo bastante importante a destacar. Muchos de los productores con los que nosotros nos vinculamos y trabajamos, [trabajan en] la producción hortícola que se caracteriza mucho por ser arrendatarios, con mucha informalidad y distintos tipos de escala productiva. Nosotros trabajamos mucho con productores de una baja capitalización y hacemos asistencia directa. Consideramos que esos productores no pueden pagar una asistencia técnica privada porque no tienen recursos para hacerlo y bueno nada quedaría un montón de productores sin asistencia técnica”.