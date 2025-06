El INTA, el organismo de investigación y extensión del agro, atraviesa momentos de incertidumbre ante un posible quite de su autarquía por decreto, un aspecto no sólo criticado por sus trabajadores sino también por cámaras de productores y la industria del sector.

Una de las posibles primeras medidas sería el cierre de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA AMBA (EEA AMBA), situada en Ituzaingó, y sus 9 agencias de extensión donde trabajan 100 personas. En diálogo con LANOTICIA1.COM, Sebastián Fajardo, delegado y técnico de la agencia de extensión del INTA La Plata, señaló que “el INTA tiene un órgano de que toma decisiones que se llama Consejo Directivo Nacional, y se junta todos los meses y toma definiciones. En febrero de este año hubo una reunión y definieron el cierre de la estación experimental AMBA. El INTA tiene casi 70 años y sería la primera experimental que cierra en su historia”.

“Fue pasando el tiempo y había quedado en un acta de la reunión esa definición, pero bueno, para que se concrete se tiene que firmar una resolución, una disposición, que eso lo firma el Director Nacional del INTA. Estas últimas semanas nos llegó el comentario que lo apuraron al Director Nacional para que avance con esa resolución o disposición”, reveló.

Sebastián Fajardo, delegado (ATE) INTA La Plata

Y continuó: “En ese sentido, nosotros, a pesar de que ya sabíamos que esto en cualquier momento iba a suceder, salimos a denunciarlo y a rechazar el cierre. El lunes hicimos una actividad bastante concurrida en Ituzaingó, en la sede de la experimental AMBA que tiene una sede administrativa en Ituzaingó, pero además hay nueve oficinas más que se llaman agencias de extensión que están desde Escobar hasta La Plata, pasando por otros lugares como por ejemplo Luján, San Vicente. En total son unos 100 trabajadores, técnicos, la mayoría profesionales, que hacemos tareas de investigación y de extensión rural, de asistencia técnica con productores de distintos tipos. Hay distintos tipos de producciones, pero lo más importante, lo que más volumen tiene, tiene que ver con la producción de hortalizas”.

“Yo vivo en La Plata, trabajo en la agencia de extensión La Plata, y el cinturón hortícola platense que también se extiende a Florencio Varela, Berazategui, es el cinturón hortícola más grande del país que produce alimentos frescos de cercanía para Capital Federal y conurbano bonaerense, y distintos lugares del país. También trabajamos en temáticas de producción animal, de producción de carne, de huevos, flores, frutales, o sea, de todo tipo, y más todavía”, explicó.

Consultado sobre en qué va a perjudicar a esta producción que ellos dejen de prestar este servicio, señaló: “el INTA como institución, con la jerarquía que tiene, va a dejar de tener presencia territorial, y nosotros creemos que es algo bastante importante a destacar. Muchos de los productores con los que nosotros nos vinculamos y trabajamos, [trabajan en] la producción hortícola que se caracteriza mucho por ser arrendatarios, con mucha informalidad y distintos tipos de escala productiva. Nosotros trabajamos mucho con productores de una baja capitalización y hacemos asistencia directa. Consideramos que esos productores no pueden pagar una asistencia técnica privada porque no tienen recursos para hacerlo y bueno nada quedaría un montón de productores sin asistencia técnica”.

“Ahora, decirte que va a dejar de haber producción, eso no te lo puedo decir. Lo que sí va a suceder probablemente es que ya viene sucediendo de alguna forma es que muchos de esos productores abandonan la producción por distintos tipos de problemas que tienen que ver desde el arrendamiento hasta la incapacidad por ahí de poder seguir avanzando en la compra de insumos. Ahora sumado a eso al no tener la presencia y el apoyo de la institución favorece aún más que se deje de producir. Cada vez van a haber menos productores y se produce una concentración en la producción”, añadió

Reforma del INTA: Incertidumbre

- Con respecto al famoso decreto de reorganización o de reforma del organismo de quitar la autarquía, qué es lo que se sabe.

- La letra chica de los decretos no las conoce nadie. El otro día estuvimos participando de la comisión de Agricultura en Diputados de la nación y estuvieron exponiendo un montón de organizaciones más vinculadas a lo que es la Mesa de enlace. Después directores de centros regionales del INTA. Nadie conoce la letra chica de los decretos.

Pero lo que se está hablando es, por un lado, un proyecto que habla de profundizar la intervención del gobierno nacional en el INTA, de que pierda la autarquía y deje de ser un organismo descentralizado. El consejo directivo del INTA que es el que toma decisiones hoy está constituido por 10 consejeros, 5 del ámbito público y 5 del ámbito privado, y eso cambiaría y tendría mucho más peso el gobierno nacional en las decisiones de la institución.

Después se habla también de otro proyecto de decreto que fusionaría el INTA con otras instituciones de ciencia y tecnología, también se habla de una fusión con el INTI.

Hasta el 8 de julio pueden caer los decretos porque es cuando se le acaban las facultades delegadas al presidente de la nación y bueno nada, nosotros estamos viendo que se está generando un clima por las conferencias de prensa de Adorni por los comentarios que hizo ayer el presidente en la actividad que hizo hoy en Puerto Madero con lo que pasó lo que está pasando hoy en día en el INTI, hay un clima que puede ser que esos decretos caigan.

Yo estuve participando en la reunión de la comisión de agricultura de diputados de la nación que fue hace unas semanas y uno lo que escuchaba ahí de todo el mundo que exponía y opinaba era que no avanzaría el decreto porque bueno el decreto lo presenta el presidente después tiene que pasar por diputados y senadores no sé qué puede llegar a pasar finalmente, cómo van a votar.

- Adentrándome un poco más en lo que hace el INTA en todo el país, me surgió la duda de que si lo van a cerrar, ¿Quién ocuparía ese lugar? Investigación y desarrollo siempre se necesitan, tanto en el campo o en la industria. ¿Es el sector privado que puede suplantarlos?

- Esa es la hipótesis que tiene el gobierno nacional, pero la realidad es que no. Si uno se pone a ver un poco la historia del INTA y el rol que ocupó en determinados sitios tecnológicos y de cambios en los procesos productivos del campo, nada, hay un montón de historia que habla a favor de la institución.

Hay un montón de trabajos hechos, no ahora sino ya hace unos años, que dicen que cada peso que se invierte en el INTA se recuperan 11 básicamente en lo que tiene que ver con exportaciones de commodities y de materia prima.

Eso demuestra que es una inversión el INTA, no es un gasto, no es un derroche de plata que se va en sueldos y salarios nada más. Vos por otro lado me preguntaba sobre el tema de los despidos y cuál es el proyecto, lo que sí queda claro es que en noviembre del año pasado asumió un nuevo presidente del INTA que se llama Nicolás Bronzovich. Fue la jugada del gobierno para intervenir el INTA y para acelerar el desguace en la institución. Ellos en el proyecto que tienen escrito que se dio a conocer para fines del año pasado, hablan del cierre de todo el sistema de extensión rural en el INTA por un lado y por otro lado también se habla de 1.500 despidos y de fusión de estructuras internas. No pudieron en ese momento consensuarlo, pero de la manera en que se mueven es como su horizonte. Todos los días te das cuenta que van por ese objetivo y si llega a avanzar el decreto van a generar una estructura dentro del INTA que va a viabilizar muchísimo ese proyecto de desguace de la institución.