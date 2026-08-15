El cierre de Will Der S.A., que dejó a unos 120 trabajadores afectados tras la decisión de la empresa de dejar de operar en sus plantas de Las Flores y Ricardo Rojas, en Tigre, sumó nuevos capítulos durante esta semana. Desde el municipio de Las Flores confirmaron reuniones con los trabajadores y volvieron a advertir por el impacto de la crisis sobre la actividad industrial.

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El secretario de Producción, Turismo y Ambiente de Las Flores, Cristian Chiodini, señaló en diálogo con Radio Provincia que mantuvieron varios encuentros con el intendente Fabián Blanstein a partir de la decisión de la compañía.

“120 trabajadores van a quedar desafectados”, confirmó el funcionario, quien lamentó que se trate de otra empresa importante vinculada al sector de indumentaria y calzado que deja de funcionar.

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“Venimos sufriendo la sangría de otra empresa grande. Esto no hace más que poner de manifiesto la poca relevancia que tiene para el gobierno nacional el desarrollo industrial”, sostuvo Chiodini.

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El impacto en Las Flores

La situación tiene una dimensión particular para Las Flores, donde la actividad textil forma parte de la identidad productiva de la ciudad y representa una fuente histórica de empleo.

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“Duele un montón porque el arraigo tiene que ver con la especialización de muchas personas en la tarea textil”, afirmó el secretario municipal.

Chiodini explicó además que desde el municipio buscan acompañar a los trabajadores afectados y destacó que la empresa mantenía a su personal registrado.

“Estamos tratando de contener a las personas, más allá de que la empresa tenía a todo el personal en blanco y van a cobrar sus indemnizaciones y seguros”, señaló.

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La confirmación se conoce luego de que, días atrás, se informara que la empresa había decidido cerrar definitivamente sus dos plantas. En Las Flores, la fábrica había atravesado previamente un proceso de reducción de personal: de más de un centenar de trabajadores a fines de 2023 había pasado a contar con poco más de 20 operarios.

Apertura de importaciones y caída del consumo

El funcionario también analizó las dificultades que atraviesa actualmente el sector textil y sostuvo que, pese a tratarse de una actividad con capacidad para generar empleo rápidamente, el contexto económico complica una eventual recuperación.

“En el 2000 hubo situaciones similares pero hoy lamentablemente se conjugan variables macroeconómicas que tienen que ver con la apertura de importaciones y una baja extraordinaria del poder adquisitivo de todos los argentinos”, planteó.

Para Chiodini, esa combinación genera un escenario especialmente complejo para las empresas del rubro.

“El combo es explosivo y vemos muy complicado la subsistencia de este tipo de rubros”, afirmó.

Cristian Chiodini, Secretario de Producción, Turismo y Ambiente de Las Flores.

Un parque industrial con incentivos, pero sin nuevas empresas

En paralelo, el secretario de Producción de Las Flores destacó las políticas impulsadas por el municipio para intentar atraer nuevas inversiones.

“Es una situación sin precedentes, se han vivido pocos momentos como éste”, sostuvo.

Según explicó, el distrito cuenta con un programa que contempla exenciones impositivas por diez años para las empresas que decidan instalarse en el parque industrial.

Sin embargo, reconoció que la medida todavía no logró traducirse en nuevas radicaciones: “Tenemos un potente programa de inversiones donde eximimos de impuestos por diez años a las empresas que se radiquen en el parque industrial, pero no están viniendo”.

Así, mientras los trabajadores de Will Der atraviesan el proceso posterior al cierre, desde Las Flores advierten que el caso vuelve a poner en discusión el presente y el futuro del empleo industrial bonaerense, particularmente en localidades donde la actividad textil tiene un fuerte arraigo.