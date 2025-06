Cristina Kirchner protagonizó otro momento a la distancia. Desde San José 1111 mandó otro audio a los manifestantes que se reunieron en Parque Lezama con motivo del Día de la Bandera.

Baje la atenta escucha de los Máximo Kirchner, Mayra Mendoza y otros dirigentes presentes, arrancó cuestionando el operativo policial ordenado por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la puerta del domicilio donde la ex presidenta cumple la condena de 6 años. “Es una fracasada como Mauricio Macri, nunca llegó a ningún lado”, lanzó.

Puede interesarte

“La desocupación no para de crecer, estamos por llegar a los dos dígitos”, aseguró tras la cifras difundidas por el Gobierno Nacional. “Cae la industria, el comercio, la construcción y las cuentas públicas cada vez necesita más dólares que no tiene”, detalló.

“Vienen a hablarnos de futuro y son lo peor del pasado”, consideró. “El Superávit fiscal es muy trucho, les deben a todas las Provincias”, siguió en su crítica al Gobierno Nacional.

“Desfinancian la ciencia, la tecnología, la educación, no hacen obras, así cualquiera tienen superávit”, ironizó. “Si el Estado Nacional no hace nada, ¿porque hay que seguir pagando impuestos?”, se preguntó.

"Podrán mandar guardias acá, policías, gendarmes, lo que sea, pero la verdad es que la gente no come policías ni tampoco come Cristina presa. La gente come pan, harina, arroz, compra ropa. Tarde o temprano este modelo se cae, y lo digo por haber experimentado estos modelos antes", concluyó.

Para finalizar, les pidió a los manifestantes que no vayan para San José 1111 para evitar enfrentamientos con los policías dispuestos por el operativo policial.