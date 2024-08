El poder legislativo de Chacabuco aprobó un proyecto del PRO y Juntos en el que repudian el accionar del expresidente Alberto Fernández tras la denuncia por violencia de género de su expareja Fabiola Yañez.

Además otro de los artículos propone solidarizarse con la ex primera dama. El tercero de los artículos propone declarar persona no grata a Fernández en el distrito bonaerense.

A la hora de la votación, todos los bloques opositores lo aprobaron esto incluye a La Libertad Avanza pero no a UxP que se abstuvo y votó su propio proyecto.

Un proyecto aparte del bloque de Unión por la Patria también repudia el accionar del ex presidente pero no incluía la declaración de persona no grata, informó Chacabuco en red.