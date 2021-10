Este domingo en Almorzando con Mirtha Legrand se emitió una entrevista que Juana Viale le realizó a Chano en la que el músico habló sobre sus adicciones, su internación y del momento en el que sufrió un disparo por parte de un efectivo de la Policía en Capilla del Señor, partido de Exaltación de la Cruz.

"Estoy mejor que nunca yo sé que parece extraño, pero estoy en una comunidad terapéutica con un tratamiento que incluye una internación que lo necesitaba de verdad porque si no hubiese pasado lo que pasó no hubiese parado”, reconoció el exlíder del grupo de pop "Tan Biónica".

El músico reconstruyó el momento previo al violento episodio que vivió con la policía: “Yo estaba en tratamiento psiquiátrico ambulatorio pero con la pandemia lo dejé y eso me mató por que empecé a manipular mi medicación. Días antes del accidente empecé a consumir alcohol y sustancias.

"Me acuerdo del llamado al 911 porque mi mamá quería internarme y yo no estaba de acuerdo, y al otro día hizo lo mismo. Yo no quería, pero después de eso no me acuerdo más, estaba en una especie de blackout”, compartió y agregó: “Me desperté atado en el sanatorio Otamendi".

"Yo creo que Dios sabe por qué hace las cosas y a mí a mí ese balazo me sirvió, más allá de que haya perdido el riñón y haya perdido parte del páncreas y haya perdido el vaso. La bala entró y salió a tres milímetros de la columna por lo que podría haber no caminado nunca más”, detalló el artista

Por último, el cantante contó que habló con el policía que le disparó: “Le dije que yo no tengo ningún rencor y de hecho ojalá que no tenga ningún problema. Yo voy a decirle cuando declaré al juez que yo no tengo ningún rencor y no quiero que de esto se genere un debate acerca sobre la policía".